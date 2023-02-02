В правительстве Молдовы рассказали, какая ракета упала на территории страны 14 января

"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 14 января 2023 года в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300", – сказала она 1 февраля на заседании правительства Молдовы
Во время представления аргументов в пользу продления режима чрезвычайной ситуации в Молдове Ревенко отметила, что по-прежнему есть большой риск того, что воздушное пространство страны будут пересекать российские ракеты, или они "будут случайно падать на нашу территорию после того, как сбивают системы ПВО".
Первый раз российская ракета упала на севере Молдовы 31 октября 2022 года.
Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове также упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300. Тогда президент Молдовы Майя Санду после ракетной атаки РФ призвала усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, а пограничная полиция открыла уголовное дело.
14 января в Бричанском районе, который граничит с Украиной, пограничники обнаружили обломки ракеты после массированной атаки РФ по Украине. Этот случай стал третьим зафиксированным падением ракеты на территорию республики. 15 января в МВД Молдовы заявили о подрыве найденных фрагментов ракеты, заявив, что в ее боеголовке было 80 кг взрывчатого вещества.