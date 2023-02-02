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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В правительстве Молдовы рассказали, какая ракета упала на территории страны 14 января

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Обломки упавшей в Молдове 14 января ракеты С-300
Обломки упавшей в Молдове 14 января ракеты С-300
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook

Обломки, найденные недалеко от Бричан (Молдова) 14 января 2023 года, принадлежат ракете системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом 1 февраля сообщило молдавское издание NewsMaker, цитируя заявление министра внутренних дел Молдовы Анны Ревенко.

"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 14 января 2023 года в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300", – сказала она 1 февраля на заседании правительства Молдовы

Во время представления аргументов в пользу продления режима чрезвычайной ситуации в Молдове Ревенко отметила, что по-прежнему есть большой риск того, что воздушное пространство страны будут пересекать российские ракеты, или они "будут случайно падать на нашу территорию после того, как  сбивают  системы ПВО".

Контекст:

Первый раз российская ракета упала на севере Молдовы 31 октября 2022 года.

Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове также упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300. Тогда президент Молдовы Майя Санду после ракетной атаки РФ призвала усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, а пограничная полиция открыла уголовное дело.

14 января в Бричанском районе, который граничит с Украиной, пограничники обнаружили обломки ракеты после массированной атаки РФ по Украине. Этот случай стал третьим зафиксированным падением ракеты на территорию республики. 15 января в МВД Молдовы заявили о подрыве найденных фрагментов ракеты, заявив, что в ее боеголовке было 80 кг взрывчатого вещества.

Теги: Россия, Украина, Молдова, правительство, ПВО, воздушное пространство, расследование, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, границы, российские оккупанты
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