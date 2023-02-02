В правительстве Молдовы рассказали, какая ракета упала на территории страны 14 января

"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 14 января 2023 года в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300", – сказала она 1 февраля на заседании правительства Молдовы

Во время представления аргументов в пользу продления режима чрезвычайной ситуации в Молдове Ревенко отметила, что по-прежнему есть большой риск того, что воздушное пространство страны будут пересекать российские ракеты, или они "будут случайно падать на нашу территорию после того, как сбивают системы ПВО".