МИД РФ утверждает, что Россия "не представляет угрозы" для Молдовы

Об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 14 февраля.
Захарова реагирует в этом заявлении на слова президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду о том, что РФ готовится к дестабилизации ситуации и госперевороту в Молдове.
"Подобные утверждения [...] выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий", – заявила Захарова.
Она считает, что Украина хочет "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией", и утверждает, что РФ "не вмешивается" во внутренние дела других стран, в том числе Молдовы.
"Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества", – заверила Захарова.
9 февраля Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.