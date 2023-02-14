МИД РФ утверждает, что Россия "не представляет угрозы" для Молдовы

Захарова утверждает, что Россия "не вмешивается" во внутренние дела других стран, в том числе Молдовы Фото: МИД России / Telegram

Об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 14 февраля.

Захарова реагирует в этом заявлении на слова президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду о том, что РФ готовится к дестабилизации ситуации и госперевороту в Молдове.

"Подобные утверждения [...] выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий", – заявила Захарова.

Она считает, что Украина хочет "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией", и утверждает, что РФ "не вмешивается" во внутренние дела других стран, в том числе Молдовы.

"Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества", – заверила Захарова.