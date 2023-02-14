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МИД РФ утверждает, что Россия "не представляет угрозы" для Молдовы

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Захарова утверждает, что Россия "не вмешивается" во внутренние дела других стран, в том числе Молдовы
Захарова утверждает, что Россия "не вмешивается" во внутренние дела других стран, в том числе Молдовы
Фото: МИД России / Telegram

В министерстве иностранных дел России утверждают, что заявления о подготовке Москвой госпереворота в Молдове являются "абсолютно необоснованными и бездоказательными".

Об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 14 февраля. 

Захарова реагирует в этом заявлении на слова президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду о том, что РФ готовится к дестабилизации ситуации и госперевороту в Молдове. 

"Подобные утверждения [...] выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий", – заявила Захарова. 

Она считает, что Украина хочет "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией", и утверждает, что РФ "не вмешивается" во внутренние дела других стран, в том числе Молдовы. 

"Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества", – заверила Захарова.

Контекст:

9 февраля Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины. 

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Молдова, Москва, разведка, Кишинев, Европа, государственный переворот, Мария Захарова
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