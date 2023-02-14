Молдова временно закрыла воздушное пространство. Через 3,5 часа оно было открыто

"Уважаемые пассажиры, сейчас воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание рейсов претерпит изменения", – говорится в сообщении.

Тех, кто находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, призвали сохранять спокойствие и следить за информационными панелями в аэропорту и на авиасайтах.

По данным Telegram-канала runway09.aviation, согласно последним данным NOTAM (извещение летному составу – "ГОРДОН"), воздушное пространство Республики Молдова временно закрыто по соображениям безопасности до 16.00 по местному времени. Также канал сообщил, что самолет, следующий рейсом из Бухареста в Кишинев, сел в городе Яссы (Румыния).

Канал Moldova Liberă сообщал о том, что на территорию страны залетел дрон, однако официального подтверждения не было. По данным канала, прилеты пяти самолетов в Кишинев были отменены, перенаправлены или задержаны. Еще шесть самолетов не могли вылететь из Кишинева.

Позже официальный Telegram-канал правительства Молдовы сообщил, что воздушное пространство страны снова открыто.

"По итогам заседания Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 11:24 был выпущен NOTAM о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В то же время Управление гражданской авиации сообщает, что в 14:47 воздушное пространство было вновь открыто", – говорится в сообщении.