ВВС США по приказу Байдена сбили уже третий за неделю неопознанный объект

Американские военные обнаружили неопознанный объект в воскресенье утром. В Пентагоне уточнили, что объект, летевший на высоте примерно 20 тыс. футов (около 6 км), сбили около 14.42 по восточноевропейскому времени в штате Мичиган над озером Гурон. Самолет F-16 выпустил по нему ракету AIM9x.

"Его [объекта] траектория и высота вызывали опасения, в том числе то, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Место, выбранное для сбития, дало нам возможность избежать столкновения с людьми на земле и повысить шансы на восстановление обломков. Нет никаких признаков того, что какие-либо гражданские лица пострадали [в результате этого] или пострадали иным образом", – говорится в сообщении.

Кроме того, в минобороны США отметили, что объект мог представлять опасность из-за потенциальных возможностей наблюдения за военными объектами страны.

Общее количество целей, сбитых ВВС США за последнюю неделю, достигло, таким образом, четырех, из них три – неопознанные объекты.