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ВВС США по приказу Байдена сбили уже третий за неделю неопознанный объект

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Американский F-16 сбил над США неопознанный летающий объект
Американский F-16 сбил над США неопознанный летающий объект
Фото: EPA

Министерство обороны США 12 февраля заявило об очередном сбитом над территорией страны неопознанном воздушном объекте.

Американские военные обнаружили неопознанный объект в воскресенье утром. В Пентагоне уточнили, что объект, летевший на высоте примерно 20 тыс. футов (около 6 км), сбили около 14.42 по восточноевропейскому времени в штате Мичиган над озером Гурон. Самолет F-16 выпустил по нему ракету AIM9x.

"Его [объекта] траектория и высота вызывали опасения, в том числе то, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Место, выбранное для сбития, дало нам возможность избежать столкновения с людьми на земле и повысить шансы на восстановление обломков. Нет никаких признаков того, что какие-либо гражданские лица пострадали [в результате этого] или пострадали иным образом", – говорится в сообщении.

Кроме того, в минобороны США отметили, что объект мог представлять опасность из-за потенциальных возможностей наблюдения за военными объектами страны.  

Общее количество целей, сбитых ВВС США за последнюю неделю, достигло, таким образом, четырех, из них три – неопознанные объекты.

Контекст:

3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".

В Белом доме заявили 8 февраля, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами, нарушив суверенитет других стран.

11 февраля американский истребитель сбил "неопознанный объект" над водами у берегов Аляски по приказу президента США Джо Байдена. Еще один неизвестный воздушный объект по приказу премьер-министра Канады Джастина Трюдо американский самолет сбил 11 февраля над территорией Юкон (Канада).

Теги: США, Китай, Канада, Джо Байден, Пентагон, авиация, ВВС, Минобороны, истребители, ВВС США, происшествия, НЛО, Мичиган, Монтана, ракета
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