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Над Канадой сбили неопознанный объект

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Американский истребитель сбил неопознанный объект над Канадой
Американский истребитель сбил неопознанный объект над Канадой
Фото: EPA (иллюстративное)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что над территорией Юкон был сбит неизвестный летающий объект. Об этом он написал в Twitter 11 февраля.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) сбил объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект", – написал Трюдо.

Он добавил, что разговаривал с президентом США Джо Байденом. Канадские вооруженные силы извлекут и проанализируют обломки объекта, сообщил Трюдо.

Пентагон сообщил, что после телефонного разговора между Трюдо и Байденом президент США разрешил американским истребителям, приписанным к NORAD, сотрудничать с Канадой по уничтожению высотного воздушного объекта над Северной Канадой.

"Два самолета F-22 с объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, Аляска, наблюдали за объектом в воздушном пространстве США при содействии самолетов-заправщиков ВВС Аляски. Наблюдение продолжалось сегодня, когда объект пересек воздушное пространство Канады, и канадские самолеты CF-18 и CP-140 присоединились к строю для дальнейшей оценки объекта. Американский F-22 сбил объект на территории Канады ракетой AIM 9X", – говорится в сообщении

В сообщении говорится, что для получения более подробной информации об объекте ФБР будет тесно сотрудничать с Королевской канадской конной полицией.

Контекст:

3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".

В Белом доме заявили 8 февраля, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами, нарушив суверенитет других стран.

11 февраля американский истребитель сбил "неопознанный объект" над водами у берегов Аляски по приказу президента США Джо Байдена.

Теги: Канада, шпионаж, самолеты, Джастин Трюдо, НЛО
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