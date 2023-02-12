Над Канадой сбили неопознанный объект

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) сбил объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект", – написал Трюдо.

Он добавил, что разговаривал с президентом США Джо Байденом. Канадские вооруженные силы извлекут и проанализируют обломки объекта, сообщил Трюдо.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Пентагон сообщил, что после телефонного разговора между Трюдо и Байденом президент США разрешил американским истребителям, приписанным к NORAD, сотрудничать с Канадой по уничтожению высотного воздушного объекта над Северной Канадой.

"Два самолета F-22 с объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, Аляска, наблюдали за объектом в воздушном пространстве США при содействии самолетов-заправщиков ВВС Аляски. Наблюдение продолжалось сегодня, когда объект пересек воздушное пространство Канады, и канадские самолеты CF-18 и CP-140 присоединились к строю для дальнейшей оценки объекта. Американский F-22 сбил объект на территории Канады ракетой AIM 9X", – говорится в сообщении

В сообщении говорится, что для получения более подробной информации об объекте ФБР будет тесно сотрудничать с Королевской канадской конной полицией.