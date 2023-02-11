Истребитель США сбил "неопознанный объект" у берегов Аляски по приказу Байдена – Белый дом

Президент Байден приказал военным сбить объект, и они это сделали, рассказал Кирби Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Информацию об этом на пресс-конференции подтвердил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, его цитирует The New York Times.

По словам Кирби, объект двигался на высоте 40 тыс. футов (более 12 км). Это делало его потенциальной угрозой для гражданских самолетов, указала газета.

Кирби отметил, что "президент Байден приказал военным сбить объект, и они это сделали".

При этом представитель Белого дома добавил, что "убедительных признаков военной угрозы" для людей на земле со стороны объекта не было. Сбитый объект был "размером примерно с небольшую машину", рассказал Кирби. Его обломки ищут.

Официальные лица заявили, что не могут подтвердить, было ли на сбитом объекте какое-либо оборудование для наблюдения, подчеркивает The New York Times.

Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как американские военные сбили китайский шар-шпион.