Истребитель США сбил "неопознанный объект" у берегов Аляски по приказу Байдена – Белый дом

Информацию об этом на пресс-конференции подтвердил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, его цитирует The New York Times.
По словам Кирби, объект двигался на высоте 40 тыс. футов (более 12 км). Это делало его потенциальной угрозой для гражданских самолетов, указала газета.
Кирби отметил, что "президент Байден приказал военным сбить объект, и они это сделали".
При этом представитель Белого дома добавил, что "убедительных признаков военной угрозы" для людей на земле со стороны объекта не было. Сбитый объект был "размером примерно с небольшую машину", рассказал Кирби. Его обломки ищут.
Официальные лица заявили, что не могут подтвердить, было ли на сбитом объекте какое-либо оборудование для наблюдения, подчеркивает The New York Times.
Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как американские военные сбили китайский шар-шпион.
3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".
В Белом доме заявили 8 февраля, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами, нарушив суверенитет других стран.