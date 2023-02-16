Оккупанты за сутки выпустили по территории Украины 36 ракет и нанесли 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"16 из 36 вражеских ракет были сбиты нашими защитниками. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза нанесения ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)