В Павлограде выросло до восьми число раненых из-за российского ракетного удара, повреждены более 50 домов – ГСЧС

Россияне ночью ударили ракетами по Павлограду и другим городам Украины Фото: ДСНС України / Telegram

"В результате обстрела погибла 70-летняя женщина и, предварительно, восемь человек травмированы. Двое раненых госпитализированы в больницу, это 70-летний мужчина и 37-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Кроме того, разрушены семь частных домов и еще 50 повреждены, побиты несколько хозяйственных построек и автомобиль.

Также в результате попадания в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Последствия атаки еще уточняются, отметили в ведомстве.

Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщал об одной погибшей и семерых раненых в результате ракетных ударов российских оккупантов по городу.