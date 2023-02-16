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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Павлограде выросло до восьми число раненых из-за российского ракетного удара, повреждены более 50 домов – ГСЧС

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Россияне ночью ударили ракетами по Павлограду и другим городам Украины
Россияне ночью ударили ракетами по Павлограду и другим городам Украины
Фото: ДСНС України / Telegram

Один человек погиб и, предварительно, восемь были ранены из-за ночного ракетного удара российских оккупантов по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате обстрела погибла 70-летняя женщина и, предварительно, восемь человек травмированы. Двое раненых госпитализированы в больницу, это 70-летний мужчина и 37-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Кроме того, разрушены семь частных домов и еще 50 повреждены, побиты несколько хозяйственных построек и автомобиль.

Также в результате попадания в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Последствия атаки еще уточняются, отметили в ведомстве.

Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщал об одной погибшей и семерых раненых в результате ракетных ударов российских оккупантов по городу.

Контекст:

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что, кроме ракет, оккупанты выпускали беспилотники. По его информации, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. О прилетах по объектам критической инфраструктуры сообщили власти Львовской и Полтавской областей

Теги: пожар, ГСЧС, Павлоград, Днепропетровская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, погибшие
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