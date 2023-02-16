В Павлограде выросло до восьми число раненых из-за российского ракетного удара, повреждены более 50 домов – ГСЧС

"В результате обстрела погибла 70-летняя женщина и, предварительно, восемь человек травмированы. Двое раненых госпитализированы в больницу, это 70-летний мужчина и 37-летняя женщина", – говорится в сообщении.
Кроме того, разрушены семь частных домов и еще 50 повреждены, побиты несколько хозяйственных построек и автомобиль.
Также в результате попадания в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
Последствия атаки еще уточняются, отметили в ведомстве.
Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщал об одной погибшей и семерых раненых в результате ракетных ударов российских оккупантов по городу.
Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что, кроме ракет, оккупанты выпускали беспилотники. По его информации, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. О прилетах по объектам критической инфраструктуры сообщили власти Львовской и Полтавской областей.