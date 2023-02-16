"Ужасная ночь в Павлограде". Оккупанты ночью нанесли по городу ракетный удар, погибла женщина, семь человек ранены

В результате атаки противника разрушены семь частных домов, еще 30 – повреждены Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали", – написал Лысак.

По его словам, двоих раненных – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину – пришлось госпитализировать. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Помимо этого, в результате атаки противника повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также разрушены семь частных домов. Еще 30 – повреждены.

"Кровавых убийц ждет трибунал! Всех! От кремлевского фюрера до негодяя, который фиксировал пуск ракеты. От недовоенного оккупационного генерала до пропагандиста, который распространяет новости о рашистских преступлениях", – подчеркнул Лысак.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.