"Ужасная ночь в Павлограде". Оккупанты ночью нанесли по городу ракетный удар, погибла женщина, семь человек ранены

"Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали", – написал Лысак.
По его словам, двоих раненных – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину – пришлось госпитализировать. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Помимо этого, в результате атаки противника повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.
Также разрушены семь частных домов. Еще 30 – повреждены.
"Кровавых убийц ждет трибунал! Всех! От кремлевского фюрера до негодяя, который фиксировал пуск ракеты. От недовоенного оккупационного генерала до пропагандиста, который распространяет новости о рашистских преступлениях", – подчеркнул Лысак.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.