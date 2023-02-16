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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ужасная ночь в Павлограде". Оккупанты ночью нанесли по городу ракетный удар, погибла женщина, семь человек ранены

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В результате атаки противника разрушены семь частных домов, еще 30 повреждены
В результате атаки противника разрушены семь частных домов, еще 30 – повреждены
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. Об этом 16 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали", – написал Лысак.

По его словам, двоих раненных – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину – пришлось госпитализировать. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Помимо этого, в результате атаки противника повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также разрушены семь частных домов. Еще 30 – повреждены.

"Кровавых убийц ждет трибунал! Всех! От кремлевского фюрера до негодяя, который фиксировал пуск ракеты. От недовоенного оккупационного генерала до пропагандиста, который распространяет новости о рашистских преступлениях", – подчеркнул Лысак.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Павлоград, Днепропетровская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, Сергей Лысак
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