Россия может повторно обстрелять Украину ракетами 16 февраля – ОК "Юг"

"Это вполне вероятно", – ответила она на вопрос, возможна ли повторная ракетная атака через несколько часов после ночных обстрелов.

По ее словам, российские оккупанты ищут новую тактику, которая была бы для них результативной.

"Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора. Сейчас мы наблюдаем в российских пабликах по результатам ночной атаки – рапортуют, что было поражено более 11 областей Украины. Это говорит о продвижении нарратива об их "победоносности". Готовятся давить на нас накануне годовщины вторжения", – заявила она.