Россия может повторно обстрелять Украину ракетами 16 февраля – ОК "Юг"

"Это вполне вероятно", – ответила она на вопрос, возможна ли повторная ракетная атака через несколько часов после ночных обстрелов.
По ее словам, российские оккупанты ищут новую тактику, которая была бы для них результативной.
"Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора. Сейчас мы наблюдаем в российских пабликах по результатам ночной атаки – рапортуют, что было поражено более 11 областей Украины. Это говорит о продвижении нарратива об их "победоносности". Готовятся давить на нас накануне годовщины вторжения", – заявила она.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.
Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.