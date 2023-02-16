Две российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Кременчуге – ОВА

Оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Кременчугу Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

"Две ракеты попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Также во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе.

"Работали средства ПВО", – добавил Лунин.