Две российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Кременчуге – ОВА

"Две ракеты попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Также во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе.
"Работали средства ПВО", – добавил Лунин.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что, кроме ракет, оккупанты выпускали беспилотники. По его информации, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. О прилете по объекту критической инфраструктуры сообщили, в частности, власти Львовской области.
На данный момент известно об одной погибшей и семи раненых в результате атаки – в Павлограде Днепропетровской области.