Россияне нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе – ОВА

"Неспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку противника. Под утро – прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. На месте действуют оперативные службы", – написал глава ОВА.
По его информации, обошлось без жертв.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что, кроме ракет, оккупанты выпускали беспилотники. По его информации, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. О прилете по объекту критической инфраструктуры сообщили, в частности, власти Львовской области.