Россияне нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе – ОВА

"Неспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку противника. Под утро – прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. На месте действуют оперативные службы", – написал глава ОВА.

По его информации, обошлось без жертв.

Контекст:

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что, кроме ракет, оккупанты выпускали беспилотники. По его информации, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. О прилете по объекту критической инфраструктуры сообщили, в частности, власти Львовской области.