Яценюк: Иран не только поставляет России дроны. Где его ответственность за сбитый украинский авиалайнер? Возможно, это связанные вещи

Украинский самолет был сбит ракетой в Иране три года назад, за это никого не наказали Фото: EPA

"Конечно, я бы разорвал дипломатические отношения с Ираном. Это первое. Второе. Я вам хочу напомнить, что Иран не только снабжает Россию этими своими убийственными Shahed. И это при том, что Иран находится под санкциями уже четыре десятка лет. А где ответственность Ирана за сбитый гражданский украинский авиалайнер? Хочу еще раз всем об этом напомнить", – сказал Яценюк.

Он предположил, что поведение Ирана тогда, в 2020 году, и сейчас может быть связано

"А может быть, это не была ошибка, как они нам говорят? А может быть, это было спланированное действие, в том числе с россиянами, еще одно действие по запугиванию? Это возможно. Поэтому Иран – не только недружественная страна, это ось зла", – подчеркнул политик.

Яценюк отметил, что таким "осям зла" свойственно объединяться, и Иран, несмотря на то, что находится под санкциями, еще и хочет поставлять России баллистические ракеты, которые также будут применяться против Украины.

"Об этом дискуссия уже идет несколько месяцев. Пока что подтверждающих данных этому нет. И я думаю, что там крепко трудятся наши западные союзники. Но вероятность такая существует. Поэтому зло вообще в мире должно быть наказано", – подытожил он.