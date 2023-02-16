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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Иран не только поставляет России дроны. Где его ответственность за сбитый украинский авиалайнер? Возможно, это связанные вещи

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Украинский самолет был сбит ракетой в Иране три года назад, за это никого не наказали
Украинский самолет был сбит ракетой в Иране три года назад, за это никого не наказали
Фото: EPA

Украине следует разорвать дипломатические отношения с Ираном, так как это не просто недружественная страна, а "ось зла", считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Конечно, я бы разорвал дипломатические отношения с Ираном. Это первое. Второе. Я вам хочу напомнить, что Иран не только снабжает Россию этими своими убийственными Shahed. И это при том, что Иран находится под санкциями уже четыре десятка лет. А где ответственность Ирана за сбитый гражданский украинский авиалайнер? Хочу еще раз всем об этом напомнить", – сказал Яценюк.

Он предположил, что поведение Ирана тогда, в 2020 году, и сейчас может быть связано

"А может быть, это не была ошибка, как они нам говорят? А может быть, это было спланированное действие, в том числе с россиянами, еще одно действие по запугиванию? Это возможно. Поэтому Иран – не только недружественная страна, это ось зла", – подчеркнул политик. 

Яценюк отметил, что таким "осям зла" свойственно объединяться, и Иран, несмотря на то, что находится под санкциями, еще и хочет поставлять России баллистические ракеты, которые также будут применяться против Украины.

"Об этом дискуссия уже идет несколько месяцев. Пока что подтверждающих данных этому нет. И я думаю, что там крепко трудятся наши западные союзники. Но вероятность такая существует. Поэтому зло вообще в мире должно быть наказано", – подытожил он.

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвинила в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. 

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.

В Иране провели пять судебных заседаний по делу о сбивании украинского самолета, но имена обвиняемых до сих пор официально не названы, сообщил в январе 2023 года временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Иран, самолет, авиакатастрофа, дипломатические отношения, война России против Украины, ракеты, крушение самолета МАУ в Иране, дрон-камикадзе
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