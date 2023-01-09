В Иране провели пять судебных заседаний по делу о сбитом самолете МАУ, имена обвиняемых до сих пор официально не названы

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко.
"Год назад обнародовали фамилии обвиняемых, но неофициально, не от официальных представителей власти. Иранская сторона уже провела пять судебных заседаний, в скором времени будет очередное", – рассказал он.
По словам дипломата, родственников или их официальных представителей приглашают на заседания, но приглашения, как правило, приходят за день-два до заседания и родные украинцев, погибших в результате сбивания самолета, не могут посетить его. Он подчеркнул, что украинцы не могли приехать на заседания до начала полномасштабного вторжения РФ, а теперь это тем более нереально – на дорогу из Украины в Иран нужно не менее двух дней.
Также, по его словам, остается вопрос, когда можно ожидать приговора по этому делу с учетом особенностей иранского судопроизводства.
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвинила в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление.
Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.
16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.
6 января международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.