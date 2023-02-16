В Покровске завершена спасательная операция. Число жертв российского обстрела возросло до трех – ОВА

"По окончательным данным, три человека погибли, 11 ранены. Среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей. В результате обстрела повреждены четыре многоэтажки и школа", – написал Кириленко.

Оккупанты нанесли удар по Покровску из РСЗО "Смерч" 15 февраля около 10.00. Днем сообщалось об одном погибшем и 12 раненых в результате обстрела, к вечеру число жертв удвоилось. Кириленко сообщал, что 14 жителей обстрелянного дома выразили желание эвакуироваться за пределы области.