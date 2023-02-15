Число жертв российского удара по Покровску возросло до двух, под завалами остаются люди – полиция

Также есть информация, что под завалами может находиться еще одна женщина, сообщила в Telegram пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

"Утром войска РФ попали в жилой микрорайон города. В результате обстрела повреждены четыре многоквартирных дома, три магазина и восемь легковых автомобилей", – добавили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что поисково-спасательная операция продолжается.

В то же время, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, под завалами дома в Покровске находятся два человека. 14 жильцов подвергшегося удару дома выразили желание эвакуироваться за пределы Донецкой области, отметил глава ОВА.

Оккупанты нанесли удар по Покровску из РСЗО "Смерч" 15 февраля около 10.00. Днем сообщалось об одном погибшем и 12 раненых в результате обстрела.