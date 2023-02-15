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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по многоэтажке в Покровске Донецкой области, ранены минимум два человека – ОВА

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Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек
Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 15 февраля обстреляли Покровск Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне нанесли удар по Покровску – повредили многоэтажку и ранили по меньшей мере двух гражданских", – написал Кириленко.

По предварительной информации, российские захватчики применили ракеты.

"Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек. В настоящее время идет спасательная операция, последствия удара уточняются", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Покровск, Павел Кириленко, российские оккупанты
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