Оккупанты ударили по многоэтажке в Покровске Донецкой области, ранены минимум два человека – ОВА

"Россияне нанесли удар по Покровску – повредили многоэтажку и ранили по меньшей мере двух гражданских", – написал Кириленко.

По предварительной информации, российские захватчики применили ракеты.

"Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек. В настоящее время идет спасательная операция, последствия удара уточняются", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.