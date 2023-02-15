В результате удара России по жилому микрорайону Покровска погиб гражданский, еще не менее 12 получили ранения – ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"К 13.00 известно о 12 раненых гражданских в Покровске. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами. В 13.20 поступила информация об одном погибшем гражданском", – написал Кириленко.
По его словам, жители, чьи квартиры получили разрушения в результате обстрела, "будут обеспечены временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым".
Оккупанты нанесли удар по Покровску из РСЗО "Смерч" около 10.00, уточнил Кириленко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: из-за обстрелов оккупантов оставаться в нем опасно.