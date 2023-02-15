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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара России по жилому микрорайону Покровска погиб гражданский, еще не менее 12 получили ранения – ОВА

Оккупанты нанесли удар по Покровску из РСЗО "Смерч" около 10.00, отметил Кириленко
Оккупанты нанесли удар по Покровску из РСЗО "Смерч" около 10.00, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В результате обстрела российскими оккупантами жилого микрорайона "Солнечный" в Покровске Донецкой области 15 февраля погиб гражданский.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"К 13.00 известно о 12 раненых гражданских в Покровске. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами. В 13.20 поступила информация об одном погибшем гражданском", – написал Кириленко.

По его словам, жители, чьи квартиры получили разрушения в результате обстрела, "будут обеспечены временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым".

Оккупанты нанесли удар по Покровску из РСЗО "Смерч" около 10.00, уточнил Кириленко.  

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02WV7UiqiT8HX7mppGGy5VG72ui4erUqQSgkGw9zBw8qYtXi9vPHKsTaCaDsKoQ3yCl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: из-за обстрелов оккупантов оставаться в нем опасно.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, РСЗО Смерч, жилье, обстрелы, война России против Украины, Покровск, разрушения, погибшие, ранение, квартира, Павел Кириленко, российские оккупанты
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