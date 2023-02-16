Ложных целей у оккупантов будет много, задача Воздушных сил ВСУ другая – Игнат

По его словам, ложные цели направлены на истощение украинской противовоздушной обороны и разведку. Сбивать воздушные шары и тратить на них ракеты не является целью ВСУ, добавил спикер.

"На сегодня у нас другая задача – не допустить появления в украинском небе российской авиации. И на это нужны ракеты, комплексы, средства ПВО. Сейчас есть много ложных целей, и Россия и в дальнейшем их будет использовать", – подчеркнул Игнат