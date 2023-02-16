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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ложных целей у оккупантов будет много, задача Воздушных сил ВСУ другая – Игнат

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Игнат рассказал о главной задаче ВС ВСУ на сегодня
Игнат рассказал о главной задаче ВС ВСУ на сегодня
Фото: mediacentr.org.ua

В последнее время Россия все чаще использует ложные воздушные цели, в частности воздушные шары с отражателями. Оккупанты, вероятно, отрабатывают новую тактику и сейчас будут использовать много таких целей. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил 16 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По его словам, ложные цели направлены на истощение украинской противовоздушной обороны и разведку. Сбивать воздушные шары и тратить на них ракеты не является целью ВСУ, добавил спикер.

"На сегодня у нас другая задача – не допустить появления в украинском небе российской авиации. И на это нужны ракеты, комплексы, средства ПВО. Сейчас есть много ложных целей, и Россия и в дальнейшем их будет использовать", – подчеркнул Игнат

Контекст:

О применении Россией шаров с уголковыми отражателями командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля. Тогда воздушные шары с уголковыми отражателями зафиксировали над Днепропетровской областью. Также эти объекты летали в небе над Украиной 14 февраля, затем – 15 февраля, часть из них была сбита.

Уголковый отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом. Как рассказал в интервью NV главред Defence Express Олег Катков, это "максимально простое изделие, известное еще со времен изобретения радиолокации как таковой".

Теги: Россия, Украина, авиация, Вооруженные силы Украины, разведка, ПВО, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, обман, российские оккупанты, Юрий Игнат
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