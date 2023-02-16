Ложных целей у оккупантов будет много, задача Воздушных сил ВСУ другая – Игнат

По его словам, ложные цели направлены на истощение украинской противовоздушной обороны и разведку. Сбивать воздушные шары и тратить на них ракеты не является целью ВСУ, добавил спикер.
"На сегодня у нас другая задача – не допустить появления в украинском небе российской авиации. И на это нужны ракеты, комплексы, средства ПВО. Сейчас есть много ложных целей, и Россия и в дальнейшем их будет использовать", – подчеркнул Игнат
О применении Россией шаров с уголковыми отражателями командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля. Тогда воздушные шары с уголковыми отражателями зафиксировали над Днепропетровской областью. Также эти объекты летали в небе над Украиной 14 февраля, затем – 15 февраля, часть из них была сбита.
Уголковый отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом. Как рассказал в интервью NV главред Defence Express Олег Катков, это "максимально простое изделие, известное еще со времен изобретения радиолокации как таковой".