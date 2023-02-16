Китайский аэростат и НЛО в Америке, "метеозонды" в Молдове и Румынии, российские шары в небе Украины: что это такое и чем отличаются объекты?

Что произошло в Америке с китайским шаром? Хронология событий

В начале февраля мир следил за полетом китайского аэростата над США. Шар был размером с три школьных автобуса и имел значительный вес, писал The Hill, ссылаясь на данные Пентагона.

Из-за угрозы гражданскому населению в Пентагоне решили не сбивать объект над материком, рассказывал президент США Джо Байден.

"В среду [1 февраля], когда я получил информацию о воздушном шаре, я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее. Они решили [сделать это], не причиняя вреда никому на земле. Они решили, что лучшее время для этого – когда он окажется над водой", – заявил президент США 4 февраля.

Американский истребитель сбил аэростат 4 февраля над Атлантикой, в 12-мильной зоне территориальных вод США.

First closeup video of China’s spy balloon being shot down by US military. pic.twitter.com/0h2G2SjnOP — Mike Sington (@MikeSington) February 4, 2023

В тот же день в Пентагоне рассказали, что аэростат был зафиксирован системой противовоздушной обороны США вблизи Алеутских островов (Аляска) 28 января. 30 января шар вошел в воздушное пространство Канады, а 31-го – вернулся в небо над США.

"Как только он вошел в зону над Аляской, он остался над физической территорией Аляски, проследовал на восток через северную часть Аляски и затем в северо-западные территории на крайнем северо-западе Канады, после чего вернулся на юг в район [штата] Айдахо", – рассказал чиновник, отвечая, почему шар не сбили еще над Аляской.

По его словам, самолет F-22 сбил аэростат, когда тот находился на высоте 60–65 тыс. футов (около 19 тыс. метров).

9 февраля помощник министра обороны Мелисса Далтон проинформировала, что высота сбитого воздушного шара-шпиона была сопоставима со статуей Свободы – около 200 футов (60 метров), сообщает CBS News.

К 10 февраля большинство обломков сбитого аэростата выловили из Атлантики. Их поиски приостановили из-за погодных условий в тот день и возобновили 13 февраля.

5 февраля 2023 года. Сотрудники ФБР рассматривают фрагменты сбитого китайского шара. Фото: ЕРА

Китай утверждал, что воздушный шар – сбившийся с курса метеозонд. 5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион.

Однако в Пентагоне убедились, что речь о высотном аэростате наблюдения, сказал высокопоставленный чиновник оборонного ведомства. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Китай использовал этот аэростат для наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части США.

Согласно заявлению представителя Госдепа, которое цитирует CBS News, на китайском шаре было установлено оборудование, "явно предназначенное для разведывательного наблюдения", включая "многочисленные антенны", которые, "вероятно, способны собирать и определять географическое местоположение объектов связи".

Как отметил CBS News, шар, летевший над территорией США с запада на восток несколько дней, стал причиной обеспокоенности на Капитолийском холме в Вашингтоне, а госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

В то же время Вашингтон "верит, что линии связи [с Китаем] остаются открытыми". Об этом спикер Госдепа Нед Прайс сказал 13 февраля, отвечая на вопрос, планирует ли Блинкен встречу с директором канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ваном И в Мюнхене на этой неделе. По словам Прайса, пока такой встречи в планах у Блинкена нет.

"Но мы как ответственная страна сделаем все возможное для того, чтобы у нас была возможность общаться друг с другом. Мы открыты и стремимся поддерживать открытые линии связи. Для этого есть разные способы. Мы можем снять трубку телефона; мы можем встретиться с официальными лицами в наших соответствующих посольствах в Пекине или Вашингтоне; мы можем встретиться с официальными лицами в третьих странах; мы можем – как мы и планировали сделать – поехать в КНР, чтобы принять участие в этих обсуждениях лицом к лицу. Мы рассмотрим все эти варианты, и если они имеют смысл с учетом того, на каком этапе двусторонних отношений мы находимся, и если они имеют возможность быть конструктивными и полезными, то, конечно, мы рассмотрим их", – заявил он.

Над Америкой сбили еще три летающих объекта за три дня. Почему начались разговоры об инопланетянах?

После инцидента с китайским шаром над Северной Америкой сбили еще три неопознанных летающих объекта: 10 февраля над Аляской, 11 февраля над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля над озером Гурон в штате Мичиган.

12 февраля Далтон и командующий единой системой ПВО США и Канады NORAD Глен Ванхерк провели в Пентагоне брифинг, на котором рассказали, что точное происхождение этих трех объектов неизвестно.

По словам командующего, объекты сбивали, так как они летели на такой высоте, где могли представлять угрозу для гражданской авиации. Кроме того, последний, как сообщает "Голос Америки", собирал данные о расположении американских военных частей. Согласно публикации вещателя, эти объекты меньше, чем китайский шар.

Ванхерк подчеркнул, что их нельзя назвать метеозондами, а о происхождении до того, как будут обнаружены их обломки, говорить рано – так же, как и приписывать их какой-либо стране.

"Мы называем их объектами не просто так. Конечно, событие на побережье Южной Каролины с китайским воздушным шаром-шпионом – это был явно воздушный шар. Это объекты. Я не могу определить, как они остаются в воздухе. Это может быть газообразный тип воздушного шара внутри конструкции или это может быть какая-то двигательная система. Но очевидно, что они способны оставаться в воздухе", – сказал он.

По его оценке, военной угрозы объекты не несут.

По словам Ванхерка, все три НЛО имеют примерно одинаковые размеры и скорость, зависящую от ветра. "Что касается подробностей по поводу формы, нам нужно эти объекты сперва получить, чтобы понять точнее детали, форму, как они взлетают. Есть ли у них двигатель? Все это еще предстоит определить", – отметил командующий NORAD.

Командующий NORAD Глен Ванхерк. Фото: defense.gov

Журналистка The New York Times Хелен Купер спросила на брифинге, исключается ли версия инопланетного происхождения этих объектов.

Ванхерк ответил: "Это должны установить разведка и контрразведка. Я пока не исключил ни одну из версий. На данном этапе мы продолжаем оценивать все существующие или потенциальные неизвестные угрозы Северной Америке, пытаясь их идентифицировать". Этот ответ широко разошелся в СМИ – многие издания выпустили публикации о том, что американские военные не исключают инопланетного происхождения НЛО.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 13 февраля заявила, что признаков внеземного происхождения объектов нет.

"Я не думаю, что американскому народу нужно беспокоиться об инопланетянах в отношении этих устройств. Точка. Я не думаю, что здесь нужно что-то еще говорить", – добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на том же брифинге (вопросы об инопланетянах вызвали смех у Жан-Пьер и у Кирби).

Карин Жан-Пьер. Фото: ЕРА

14 февраля The New York Times, ссылаясь на сообщение Белого дома, написала, что эти объекты не посылали сигналов связи, не имеют двигатели и, скорее всего, перемещались с помощью ветра.

Кирби сказал, что объект, сбитый возле Аляски, намного меньше, чем китайский аэростат, и "по описанию он был примерно размером с небольшой автомобиль". Он не исключил, что объекты могут быть связаны с с коммерческими или исследовательскими организациями, добавляет The New York Times.

Второй НЛО, сбитый над Юконом в Канаде, описали как цилиндрический объект, третий, сбитый в Мичигане, имел восьмиугольную форму, сообщил ВВС.

Reuters пишет, что в фильтры и алгоритмы NORAD внесли изменения, чтобы обнаруживать объекты, "чья способность оставаться в воздухе, перемещаясь с помощью ветра, ставит в тупик американских чиновников". Американский военный чиновник, который говорил на условиях анонимности, заявил, что сейчас США "определенно внимательнее" мониторят воздушное пространство.

Какие шары зафиксировали и сбили в Украине

После сообщений о сбитых в Америке шаре и неопознанных объектах в Европе тоже начали фиксировать воздушные шары. Так, 12-го и 14 февраля над территорией Украины зафиксировали российские воздушные шары с уголковыми отражателями.

15 февраля шесть таких шаров заметили над Киевом. По информации Киевской городской военной администрации, большинство из них было сбито. Целью запуска шаров с отражателями, вероятно, было определение расположения и истощение украинской ПВО, считают в КГВА.

По словам активиста Сергея Стерненко, сбитый над Киевом объект выглядит так.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев" рассказал 15 февраля, что эти шары двигаются по принципу "куда ветер дует – туда он и летит".

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины 24/7 и ведут радиолокационную разведку пространства... Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы различить, что летит. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то мощными средствами никто не будет", – сказал Игнат.

Он отметил, что такие шары пролетели над территорией "других государств, очевидно", и упомянул Молдову, где 14 февраля перекрывали воздушное пространство из-за обнаружения неопознанного объекта, похожего на метеозонд.

О других странах Игнат не говорил, но в Румынии 14 февраля вечером тоже обнаружили небольшую воздушную цель, похожую на метеорологический шар. Минобороны страны тогда сообщило, что из-за этого объекта ВВС Румынии подняли в небо два самолета МиГ-21 LanceR. Самолеты провели в небе около 30 минут, но не подтвердили наличие цели "ни визуально, ни на бортовых радарах".

Игнат считает, что РФ применяет в Украине шары с отражателями как ложные цели, чтобы истощать боекомплект украинской ПВО, отвлекать внимание.

Происходит это на фоне сообщений в СМИ, что западная разведка считает, что Россия готовится к воздушной операции против Украины и сейчас пытается вывести из строя украинскую ПВО. Остин 14 февраля заявлял, что Пентагон пока не видит признаков, что РФ готовится к массированной воздушной атаке на Украину.

Раньше происходили инциденты с воздушными шарами?

Да. Канадский метеорологический шар, который был поднят для изучения озона 24 августа 1998 года, из-за технической неисправности не спустился на землю через два-три дня после запуска, а начал дрейфовать через Канаду в сторону Атлантики, из-за него в небо подняли воздушные силы трех стран – Канады, Великобритании и США, отмечает ВВС.

"Сбежавший" от ученых шар пытались посадить возле Ньюфаундленда и Лабрадора, но безрезультатно. Канадские истребители выпустили в него 1000 патронов (от использования ракет отказались), однако этого было недостаточно. Если пули попали в шар, отверстия от них были слишком малы, чтобы сбить зонд такого размера, сказал Дейл Зоммерфельдт – сотрудник канадской фирмы Scientific Instrumentation Ltd, создавшей приборы для шара.

В итоге шар, переживший 1000 выстрелов, продолжил движение в сторону Исландии, дрейфовал в воздушном пространстве России, Норвегии и упал на острове Мариехамн (Финляндия) после "девятидневной одиссеи", отметило издание Tribune News Service 3 сентября 1998 года.

По словам Зоммерфельдта, ученые тогда получили "взбучку" от регулятора авиадвижения Nav Canada, который из-за "путешествий" шара вынужден был менять маршруты трансатлантических рейсов.

Относительно китайских шаров-шпионов – по информации Пентагона, за последние несколько лет четыре таких объекта пролетели над территорией США.