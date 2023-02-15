Над Румынией обнаружили неопознанный летающий объект. На его поиски подняли два МиГа – минобороны

Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии.
"Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, и два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из состава боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Фетешти около 12.40 и направились в район, откуда поступило сообщение о воздушной цели", – говорится в заявлении.
Отмечается, что экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели – "ни визуально, ни на бортовых радарах".
"Самолеты находились в этом районе около 30 минут, до полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу, – сказано в заявлении. – Румынские ВВС в сотрудничестве с силами Альянса постоянно осуществляют мониторинг национального воздушного пространства и прилегающей территории".
14 февраля в соседней с Румынией Молдове временно закрывали воздушное пространство страны на несколько часов из-за обнаружения неопознанного объекта, похожего на метеозонд.
После проверки информации и подтверждения, что никакой угрозы безопасности нет, воздушное пространство Молдовы было открыто.
Запущенные Россией воздушные шары с угловыми отражателями 14 февраля фиксировали в воздушном пространстве Украины, отметили Воздушные силы ВСУ.