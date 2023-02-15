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Над Румынией обнаружили неопознанный летающий объект. На его поиски подняли два МиГа – минобороны

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Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели "ни визуально, ни на бортовых радарах", отметили в минобороны Румынии
Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели "ни визуально, ни на бортовых радарах", отметили в минобороны Румынии
Фото: Ministerul Apararii Nationale, Romania / Facebook (архив)

Система воздушного наблюдения ВВС Румынии днем 14 февраля на высоте около 11 км обнаружила на юго-востоке страны небольшую воздушную цель, похожую на метеорологический шар.

Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии.

"Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, и два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из состава боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Фетешти около 12.40 и направились в район, откуда поступило сообщение о воздушной цели", – говорится в заявлении.

Отмечается, что экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели – "ни визуально, ни на бортовых радарах".

"Самолеты находились в этом районе около 30 минут, до полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу, – сказано в заявлении. – Румынские ВВС в сотрудничестве с силами Альянса постоянно осуществляют мониторинг национального воздушного пространства и прилегающей территории".

Контекст:

14 февраля в соседней с Румынией Молдове временно закрывали воздушное пространство страны на несколько часов из-за обнаружения неопознанного объекта, похожего на метеозонд.

После проверки информации и подтверждения, что никакой угрозы безопасности нет, воздушное пространство Молдовы было открыто.

Запущенные Россией воздушные шары с угловыми отражателями 14 февраля фиксировали в воздушном пространстве Украины, отметили Воздушные силы ВСУ.

Теги: НАТО, Румыния, угрозы, воздушное пространство, самолеты, авиабаза, НЛО, экипаж
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