Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых запоминающихся образов знаменитостей. Среди них в том числе были американские актрисы Энн Хэтэуэй и Кристен Стюарт, американский актер Питер Динклэйдж, немецкая топ-модель Тони Гаррн, а также министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

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Фото: ЕРА Немецкая актриса Никита Томпсон Фото: ЕРА Фото: ЕРА Немецкая певица Лесли Клио Фото: ЕРА Фото: ЕРА Американская актриса Кристен Стюарт Фото: ЕРА Немецкая актриса Хайке Макач Фото: ЕРА Немецкая актриса Паула Бир Фото: ЕРА Немецкая актриса, певица и ведущая Ивонн Каттерфельд Фото: ЕРА Американская певица Джоан Баэз Фото: ЕРА Американский актер Питер Динклэйдж Фото: ЕРА Немецкие актеры Кристин Урспрух (слева) и Оливер Масуччи Фото: ЕРА Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер Фото: ЕРА Немецкая топ-модель Тони Гаррн Фото: ЕРА Немецкая актриса Мария Шрадер Фото: ЕРА Немецкий актер Мартин Земмельрогге Фото: ЕРА Американская актриса Энн Хэтэуэй