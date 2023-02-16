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16 февраля, 2023
 
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Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото

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Берлинале продлился до 26 февраля
Берлинале продлился до 26 февраля
Фото: ЕРА

16 февраля состоялась церемония открытия 73-го Берлинского кинофестиваля Берлинале. Фото знаменитостей, которые появились на красной дорожке фестиваля, разместило агентство EPA.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых запоминающихся образов знаменитостей. Среди них в том числе были американские актрисы Энн Хэтэуэй и Кристен Стюарт, американский актер Питер Динклэйдж, немецкая топ-модель Тони Гаррн, а также министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Контекст:

Берлинале пройдет с 16-го по 26 февраля 2023 года. В день открытия фестиваля состоится прямая видеотрансляция с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, Берлин, кинофестиваль, Берлинале, президент, мода и красота, Энн Хэтэуэй, Кристен Стюарт, Питер Динклэйдж, церемония, открытие
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