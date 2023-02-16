Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых запоминающихся образов знаменитостей. Среди них в том числе были американские актрисы Энн Хэтэуэй и Кристен Стюарт, американский актер Питер Динклэйдж, немецкая топ-модель Тони Гаррн, а также министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
Фото: ЕРА
Немецкая актриса Никита Томпсон
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Немецкая певица Лесли Клио
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Американская актриса Кристен Стюарт
Фото: ЕРА
Немецкая актриса Хайке Макач
Фото: ЕРА
Немецкая актриса Паула Бир
Фото: ЕРА
Немецкая актриса, певица и ведущая Ивонн Каттерфельд
Фото: ЕРА
Американская певица Джоан Баэз
Фото: ЕРА
Американский актер Питер Динклэйдж
Фото: ЕРА
Немецкие актеры Кристин Урспрух (слева) и Оливер Масуччи
Фото: ЕРА
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер
Фото: ЕРА
Немецкая топ-модель Тони Гаррн
Фото: ЕРА
Немецкая актриса Мария Шрадер
Фото: ЕРА
Немецкий актер Мартин Земмельрогге
Фото: ЕРА
Американская актриса Энн Хэтэуэй
Контекст:
Берлинале пройдет с 16-го по 26 февраля 2023 года. В день открытия фестиваля состоится прямая видеотрансляция с президентом Украины Владимиром Зеленским.