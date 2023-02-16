Зеленский выступит на открытии Берлинале – организаторы

"После захода на сцену режиссера и актера Шона Пенна ([документальный фильм] "Суперсила") состоится прямая видеотрансляция с президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.

На сайте фестиваля разместили комментарий директоров Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

"Берлинале вместе со всеми кинематографистами и участниками выражает солидарность с народом Украины в его борьбе за свою независимость и решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Наши мысли и сочувствие с жертвами, страдающим населением, миллионами покинувших Украину и артистами, которые остались защищать страну и продолжают снимать войну. Для нас особая честь иметь возможность приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в цифровом формате", – сказали они.

Контекст:

Берлинале пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года.

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, Пенн приезжал в Киев. Сообщалось, что он зафиксирует происходящие в Украине события, чтобы донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

После этого актер еще дважды приезжал в Украину. Во время своего последнего визита он вручил Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами.