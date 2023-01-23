На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине

Издание Variety сообщает, что во время пресс-конференции художественный директор Берлинале Карло Чатрайн выразил благодарность Пенну за то, что он выбрал их кинофестиваль для премьеры картины.
Он рассказал, что изначально фильм задумывался как картина о президенте Украины Владимире Зеленском, но полномасштабное вторжение РФ в Украину превратило ее во что-то "менее комфортное и более значимое"
Показ фильма состоится 24 февраля 2023 года. Организаторы фестиваля, отмечается в публикации, в этот день проведут несколько мероприятий в знак поддержки украинских кинематографистов, а официальными оттенками Берлинале станут цвета украинского флага.
Берлинале пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года.
24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, Пенн приехал в Киев. Сообщалось, что он зафиксирует происходящие в Украине события, чтобы донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.
После этого актер еще дважды приезжал в Украину. Во время своего последнего визита он вручил президенту Украину Владимиру Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами.