На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине

Издание Variety сообщает, что во время пресс-конференции художественный директор Берлинале Карло Чатрайн выразил благодарность Пенну за то, что он выбрал их кинофестиваль для премьеры картины.

Он рассказал, что изначально фильм задумывался как картина о президенте Украины Владимире Зеленском, но полномасштабное вторжение РФ в Украину превратило ее во что-то "менее комфортное и более значимое"

Показ фильма состоится 24 февраля 2023 года. Организаторы фестиваля, отмечается в публикации, в этот день проведут несколько мероприятий в знак поддержки украинских кинематографистов, а официальными оттенками Берлинале станут цвета украинского флага.