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23 января, 2023
 
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На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине

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24 февраля 2022 года Пенн приехал в Киев
24 февраля 2022 года Пенн приехал в Киев
Фото: ЕРА

В рамках 73-го Берлинского кинофестиваля состоится показ документального фильма американского режиссера Шона Пенна "Суперсила" (Superpower) о борьбе украинцев с российскими оккупантами. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Издание Variety сообщает, что во время пресс-конференции художественный директор Берлинале Карло Чатрайн выразил благодарность Пенну за то, что он выбрал их кинофестиваль для премьеры картины.

Он рассказал, что изначально фильм задумывался как картина о президенте Украины Владимире Зеленском, но полномасштабное вторжение РФ в Украину превратило ее во что-то "менее комфортное и более значимое"

Показ фильма состоится 24 февраля 2023 года. Организаторы фестиваля, отмечается в публикации, в этот день проведут несколько мероприятий в знак поддержки украинских кинематографистов, а официальными оттенками Берлинале станут цвета украинского флага.  

Контекст:

Берлинале пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года.

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, Пенн приехал в Киев. Сообщалось, что он зафиксирует происходящие в Украине события, чтобы донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

После этого актер еще дважды приезжал в Украину. Во время своего последнего визита он вручил президенту Украину Владимиру Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Шон Пенн
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