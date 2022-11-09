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09 ноября, 2022
 
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"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото

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8 ноября стало известно, что Пенн в третий раз приехал в Украину
8 ноября стало известно, что Пенн в третий раз приехал в Украину
Фото: president.gov.ua

Американский актер Шон Пенн во время очередного визита в Киев был обут в ботинки от украинского производителя, которые получил в подарок летом. На это в Instagram 8 ноября обратили внимание владельцы торговой марки, презентовавшие знаменитости свою обувь.

"А Пенн уже по классике, не снимает наши берцы, благодарим его за доверие, это прямо нереально, не верится", – говорится в публикации. 

Контекст:

4 июля украинский производитель обуви сообщил, что по просьбе помощников актера передал Пенну в отель украинские берцы, отказавшись от оплаты, так как голливудская звезда "поддерживает Украину". 

Спустя несколько дней Пенн был замечен в подаренных ему ботинках на разных локациях.

8 ноября стало известно, что Пенн в третий раз приехал в Украину. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, вручив ему свой "Оскар" как символ веры в победу Украины над российскими оккупантами.

Теги: Украина, война России против Украины, Шон Пенн, обувь
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