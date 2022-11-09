"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото

"А Пенн уже по классике, не снимает наши берцы, благодарим его за доверие, это прямо нереально, не верится", – говорится в публикации.

Контекст:

4 июля украинский производитель обуви сообщил, что по просьбе помощников актера передал Пенну в отель украинские берцы, отказавшись от оплаты, так как голливудская звезда "поддерживает Украину".

Спустя несколько дней Пенн был замечен в подаренных ему ботинках на разных локациях.

8 ноября стало известно, что Пенн в третий раз приехал в Украину. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, вручив ему свой "Оскар" как символ веры в победу Украины над российскими оккупантами.