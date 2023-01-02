Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину

Пенн трижды приезжал в Украину. Во время одного из визитов он вручил Зеленскому свой "Оскар" Фото: president.gov.ua

Шон Пенн

24 февраля, в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в Киев приехал американский актер и кинорежиссер, лауреат премий "Оскар" Шон Пенн. Сообщалось, что Пенн зафиксирует происходящие в Украине события, чтобы донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

После этого актер еще дважды приезжал в Украину. Во время своего последнего визита он вручил президенту Украину Владимиру Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами.

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Кери Фуканага

Американский режиссер Кери Фуканага приехал в Украину в начале апреля. Он сперва прибыл во Львов, а затем и в Киев. Вместе с благотворительным проектом World Central Kitchen режиссер помогал обеспечивать украинских переселенцев едой, а также рассказывал их истории в своем блоге в Instagram.

В апреле, комментируя свой визит, актер подчеркнул, что приехал в Украину не ради сбора материала для своих будущих проектов.

"Я приехал исключительно помогать. Я чувствовал, что должен это сделать, потому что в юности я работал волонтером. Карьера в Голливуде на протяжении последних 10 лет пошатнула этот баланс в моей жизни. Я почувствовал, что должен его вернуть и что-то делать", – отметил он.

Фото: ЕРА





Анджелина Джоли

В конце апреля в одной из львовских кофеен посетители заметили американскую актрису Анджелину Джоли. Во время пребывания в Украине знаменитость встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом. 5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Бен Стиллер

В июне в Украину приезжал американский актер Бен Стиллер. Он посетил освобожденные от оккупантов города в Киевской области и встретился с Зеленским. "Я почувствовал, что важно сюда приехать, рассказать миру, что эта война должна прекратиться, что люди имеют право на безопасность", – прокомментировал свой приезд Стиллер.

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Джессика Честейн

О приезде американской актрисы Джессики Честейн в Украину стало известно 7 августа. Кроме посещения детской клинической больницы "Охматдет" она встретилась с Зеленским. Позже актриса призналась, что приезжала в Украину по приглашению своих украинских друзей.

"Когда меня пригласили, я была счастлива. Потому что я чувствовала себя такой бесполезной. Я хотела сделать все, чтобы помочь", – рассказала она.

Лиев Шрайбер

15 августа Киев посетил американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, который ранее стал амбассадором платформы United24 в направлении Medical Aid.

Шрайбер побывал в освобожденной от российских оккупантов Бородянке, а затем встретился с Зеленским.

Это был второй визит знаменитости в Украину после полномасштабного вторжения РФ – в марте актер приезжал во Львов.

Фото: president.gov.ua

Дэвид Леттерман

В октябре 2022 года стало известно о приезде в Киев американского ведущего Дэвида Леттермана. Вскоре выяснилось, что он приезжал на съемки нового эпизода своего авторского шоу с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности". Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась 12 декабря на Netflix. 26 декабря видео разговора Леттермана с украинским президентом также было опубликовано в свободном доступе.