Зеленский и Рютте обсудили создание в Гааге спецтрибунала для РФ

Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба главы государства.
Сегодня Рютте с официальным визитом в Киеве.
"Нидерланды стали лидером международного расследования военных преступлений РФ. Мы обсудили перспективы создания в Гааге специального трибунала по поводу преступления российской агрессии. И мы рассчитываем, что в ближайшее время будут соответствующие решения по созданию офиса репарационного механизма.", – заявил Зеленский.
Нидерланды создают международный центр для прокурорских действий по агрессии. Там будут собирать доказательства и документировать преступления, добавил премьер-министр Нидерландов.
"Мы хотели бы, чтобы трибунал был в Гааге. Первый офис мог бы быть в Евроюсте. Важно, чтобы мы работали над этим, но это долгий процесс, требует много усилий", – сказал Рютте.
Он добавил, что Нидерланды изучают разные варианты. Но для принятия решений еще необходимы консультации с партнерами, заявил он.
Нидерланды последовательно поддерживают Украину в условиях полномасштабного вторжения РФ. Согласно данным правительства страны на 7 февраля, Нидерланды предоставили Украине военной помощи на €1,07 млрд, пишет NL Times. В частности, Нидерланды намерены предоставить Украине ЗРК Patriot и танки Leopard.
Также страна помогает Украине с восстановлением системы энергоснабжения.
Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.