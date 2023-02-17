Зеленский и Рютте обсудили создание в Гааге спецтрибунала для РФ

Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба главы государства.

Сегодня Рютте с официальным визитом в Киеве.

"Нидерланды стали лидером международного расследования военных преступлений РФ. Мы обсудили перспективы создания в Гааге специального трибунала по поводу преступления российской агрессии. И мы рассчитываем, что в ближайшее время будут соответствующие решения по созданию офиса репарационного механизма.", – заявил Зеленский.

Нидерланды создают международный центр для прокурорских действий по агрессии. Там будут собирать доказательства и документировать преступления, добавил премьер-министр Нидерландов.

"Мы хотели бы, чтобы трибунал был в Гааге. Первый офис мог бы быть в Евроюсте. Важно, чтобы мы работали над этим, но это долгий процесс, требует много усилий", – сказал Рютте.

Он добавил, что Нидерланды изучают разные варианты. Но для принятия решений еще необходимы консультации с партнерами, заявил он.