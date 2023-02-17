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Зеленский и Рютте обсудили создание в Гааге спецтрибунала для РФ

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Рютте с официальным визитом в Киеве
Рютте с официальным визитом в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте перспективы создания в Гааге спецтрибунала по преступлениях, которые совершает Россия в Украине. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции после встречи.

Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба главы государства. 

Сегодня Рютте с официальным визитом в Киеве.

"Нидерланды стали лидером международного расследования военных преступлений РФ. Мы обсудили перспективы создания в Гааге специального трибунала по поводу преступления российской агрессии. И мы рассчитываем, что в ближайшее время будут соответствующие решения по созданию офиса репарационного механизма.", – заявил Зеленский.

Нидерланды создают международный центр для прокурорских действий по агрессии. Там будут собирать доказательства и документировать преступления, добавил премьер-министр Нидерландов.

ы хотели бы, чтобы трибунал был в Гааге. Первый офис мог бы быть в Евроюсте. Важно, чтобы мы работали над этим, но это долгий процесс, требует много усилий", – сказал Рютте.

Он добавил, что Нидерланды изучают разные варианты. Но для принятия решений еще необходимы консультации с партнерами, заявил он.

Контекст:

Нидерланды последовательно поддерживают Украину в условиях полномасштабного вторжения РФ. Согласно данным правительства страны на 7 февраля, Нидерланды предоставили Украине военной помощи на €1,07 млрд, пишет NL Times. В частности, Нидерланды намерены предоставить Украине ЗРК Patriot и танки Leopard.

Также страна помогает Украине с восстановлением системы энергоснабжения.

Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, Гаага, Марк Рютте, расследование, Владимир Зеленский, преступление
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