В Украину приехал премьер-министр Нидерландов

По информации СМИ, Рютте в Киев приехал с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лие Шрайнемахер. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и посетят один из разрушенных российскими обстрелами объект энергетики, школу и пообщаются с мирными жителями Украины.

Корреспондент RTL Джероен Аккерманс в Twitter опубликовал фото, где показано, что Рютте и Шрайнемахер возложили венок к Стене памяти героев в Киеве.

Bij de Muur v Herinnering in Kyiv. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9 — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023

NOS отмечает, что последний раз перед этим Рютте приезжал в Украину в июле прошлого года.