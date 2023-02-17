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В Украину приехал премьер-министр Нидерландов

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Рютте встретится с Зеленским
Рютте встретится с Зеленским
Фото: ЕРА

17 февраля в Украину приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает RTL Nieuws.

По информации СМИ, Рютте в Киев приехал с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лие Шрайнемахер. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и посетят один из разрушенных российскими обстрелами объект энергетики, школу и пообщаются с мирными жителями Украины. 

Корреспондент RTL Джероен Аккерманс в Twitter опубликовал фото, где показано, что Рютте и Шрайнемахер возложили венок к Стене памяти героев в Киеве. 

NOS отмечает, что последний раз перед этим Рютте приезжал в Украину в июле прошлого года. 

Контекст:

Нидерланды последовательно поддерживают Украину в условиях полномасштабного вторжения РФ. Согласно данным правительства страны на 7 февраля, Нидерланды предоставили Украине военной помощи на €1,07 млрд, пишет NL Times. В частности, Нидерланды намерены предоставить Украине ЗРК Patriot и танки Leopard.

Также страна помогает Украине с восстановлением системы энергоснабжения.

Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.

3 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, стороны обсуждали события на фронте и оборонные потребности Украины "для адекватного реагирования".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Нидерланды, Марк Рютте, война России против Украины, визит, сотрудничество, восстановление
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