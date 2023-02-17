В Украину приехал премьер-министр Нидерландов

По информации СМИ, Рютте в Киев приехал с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лие Шрайнемахер. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и посетят один из разрушенных российскими обстрелами объект энергетики, школу и пообщаются с мирными жителями Украины.
Корреспондент RTL Джероен Аккерманс в Twitter опубликовал фото, где показано, что Рютте и Шрайнемахер возложили венок к Стене памяти героев в Киеве.
Bij de Muur v Herinnering in Kyiv. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9— Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023
NOS отмечает, что последний раз перед этим Рютте приезжал в Украину в июле прошлого года.
Нидерланды последовательно поддерживают Украину в условиях полномасштабного вторжения РФ. Согласно данным правительства страны на 7 февраля, Нидерланды предоставили Украине военной помощи на €1,07 млрд, пишет NL Times. В частности, Нидерланды намерены предоставить Украине ЗРК Patriot и танки Leopard.
Также страна помогает Украине с восстановлением системы энергоснабжения.
Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.
3 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, стороны обсуждали события на фронте и оборонные потребности Украины "для адекватного реагирования".