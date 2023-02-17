ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский на Мюнхенской конференции: Уверен, что можем одержать победу не только над Путиным, но и над путиными в России и в остальном мире

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский 17 февраля выступил в режиме онлайн на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности
Зеленский 17 февраля выступил в режиме онлайн на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал освободить от "российского агрессивного потенциала" каждый международный институт и "каждую отрасль мировой экономики".

Об этом Зеленский сказал 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн, видеозапись его вступительной речи опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

По мнению Зеленского, только тогда "появится шанс для свободы" пройти "через нашу границу дальше на восток".

"Может ли свобода быть предметом компромисса? Нет. И это "нет" твердое, как камень, – отметил президент. – Уверен, что можем одержать победу не только над [президентом РФ Владимиром] Путиным, но и над путиными – над путиными в России и в остальном мире. Разве это не будет доказательством силы идеи свободы? Точно будет".

По словам Зеленского, решительность "никогда не бывает абстрактной".

"Давид одолел Голиафа не силой разговора, а силой своих действий. Смелостью и пращей. Смелость у нас есть. Ее достаточно. Не только у Украины, но и у всей нашей коалиции победы. Праща должна стать сильнее. Уже сейчас… [Канцлер ФРГ] Олаф [Шольц], [президент Франции] Эммануэль [Макрон], все наши друзья! Я думаю, вы меня поняли, – обратился к присутствующим на конференции Зеленский. – Вы – Давиды свободного мира! Мы, объединенные Давиды, победим путиных, разбросанных по всему миру".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1336555363790437/

Контекст:

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.

По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".

Зеленский заявил, что "вероятности и высокого риска" нападения со стороны Беларуси нет. Президент допустил, что деоккупация Донбасса может быть раньше. По его словам, после войны на Донбассе "ничего живого не будет".

По окончанию войны общество не простит каких-либо коррупционных шагов в Украине, отметил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, граница, агрессия, коалиция, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, конференция, Мюнхенская конференция по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Чем дольше в Украине, Европе и мире "не имели единства", тем "больше иллюзий было у России", отметил Зеленский
Зеленский на Мюнхенской конференции: Промедление мира – это ресурс, от которого питается путинская диктатура. Сейчас это все исправляется
Сегодня 20.05
В Украине "есть антикоррупционная система" "одна из самых мощных в Европе", отметил Зеленский
ПОЛИТИКА
Зеленский: Послевоенное общество не простит каких-либо коррупционных шагов в Украине. Много чего вымыла эта война
Сегодня 18.27
Если будут замедлены процессы, есть риски разрушения всего Донбасса, отметил Зеленский
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеленский: Если будем успевать с партнерами быть мощнее, деоккупируем Донбасс раньше
Сегодня 17.53
Оккупанты ежедневно бьют артиллерией по гражданским домам на Донбассе, отметил Зеленский
ВОЙНА В УКРАИНЕ
После войны на Донбассе ничего живого не будет – Зеленский
Сегодня 17.12
Белорусы в принципе не хотят воевать с Украиной, не хочет большинство общества, отметил Зеленский
Вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет – Зеленский
Сегодня 16.55
Нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, отметил Зеленский в ходе выступления в режиме онлайн
Зеленский на Мюнхенской конференции: Нет альтернативы победе Украины, нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО
Сегодня 16.10
Зеленский: У Украины нет еще Давидовой пращи из Израиля, но я надеюсь, что это лишь временно
Зеленский на Мюнхенской конференции: Голиаф должен проиграть. И этому нет альтернативы. Потому что Кремль может уничтожить безопасность
Сегодня 15.23
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
Галина ГРИШИНА
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (116229)
2
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (55728)
3
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (55699)
4
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (47097)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (33444)
6
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (29640)
7
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (25196)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (14140)
 
 
 
 