Зеленский на Мюнхенской конференции: Уверен, что можем одержать победу не только над Путиным, но и над путиными в России и в остальном мире

Об этом Зеленский сказал 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн, видеозапись его вступительной речи опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
По мнению Зеленского, только тогда "появится шанс для свободы" пройти "через нашу границу дальше на восток".
"Может ли свобода быть предметом компромисса? Нет. И это "нет" твердое, как камень, – отметил президент. – Уверен, что можем одержать победу не только над [президентом РФ Владимиром] Путиным, но и над путиными – над путиными в России и в остальном мире. Разве это не будет доказательством силы идеи свободы? Точно будет".
По словам Зеленского, решительность "никогда не бывает абстрактной".
"Давид одолел Голиафа не силой разговора, а силой своих действий. Смелостью и пращей. Смелость у нас есть. Ее достаточно. Не только у Украины, но и у всей нашей коалиции победы. Праща должна стать сильнее. Уже сейчас… [Канцлер ФРГ] Олаф [Шольц], [президент Франции] Эммануэль [Макрон], все наши друзья! Я думаю, вы меня поняли, – обратился к присутствующим на конференции Зеленский. – Вы – Давиды свободного мира! Мы, объединенные Давиды, победим путиных, разбросанных по всему миру".
59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".
Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.
По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".
Зеленский заявил, что "вероятности и высокого риска" нападения со стороны Беларуси нет. Президент допустил, что деоккупация Донбасса может быть раньше. По его словам, после войны на Донбассе "ничего живого не будет".
По окончанию войны общество не простит каких-либо коррупционных шагов в Украине, отметил Зеленский.