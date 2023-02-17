Зеленский на Мюнхенской конференции: Уверен, что можем одержать победу не только над Путиным, но и над путиными в России и в остальном мире

Об этом Зеленский сказал 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн, видеозапись его вступительной речи опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

По мнению Зеленского, только тогда "появится шанс для свободы" пройти "через нашу границу дальше на восток".

"Может ли свобода быть предметом компромисса? Нет. И это "нет" твердое, как камень, – отметил президент. – Уверен, что можем одержать победу не только над [президентом РФ Владимиром] Путиным, но и над путиными – над путиными в России и в остальном мире. Разве это не будет доказательством силы идеи свободы? Точно будет".

По словам Зеленского, решительность "никогда не бывает абстрактной".

"Давид одолел Голиафа не силой разговора, а силой своих действий. Смелостью и пращей. Смелость у нас есть. Ее достаточно. Не только у Украины, но и у всей нашей коалиции победы. Праща должна стать сильнее. Уже сейчас… [Канцлер ФРГ] Олаф [Шольц], [президент Франции] Эммануэль [Макрон], все наши друзья! Я думаю, вы меня поняли, – обратился к присутствующим на конференции Зеленский. – Вы – Давиды свободного мира! Мы, объединенные Давиды, победим путиных, разбросанных по всему миру".