Шольц в Мюнхене: Баланс между оптимальной поддержкой Украины и стремлением избежать нежелательной эскалации будет соблюдаться и дальше

По словам Шольца, Германия оказывает Украине самую большую помощь среди европейских стран.

"Одна Германия обеспечила Украине помощь за год на сумму €12 млрд, мы приняли более 1 млн беженцев, дав им полный доступ к рынку труда, школам и университетам. Мы поставляем оружие и современные боеприпасы больше, чем любое другое государство в континентальной Европе. Это не только соответствует справедливым ожиданиям наших партнеров, мы тем самым берем на себя ответственность, которую должна нести страна такого размера и экономической мощи", – сказал Шольц.

Он отметил, что, несмотря на недовольство некоторых немцев, его правительство готово продолжать также помощь армии Украины оружием и боеприпасами.

"Не поставки вооружений затягивают войну. Наоборот, чем быстрее президент [России Владимир] Путин поймет, что не достигнет своих империалистических целей, тем больше шансов на скорое окончание войны и вывод российских войск", – уверен Шольц.

В то же время канцлер ФРГ подтвердил приверженность к позиции невмешательства НАТО в войну с Россией.

"Баланс между оптимальной поддержкой Украины. стремлением избежать нежелательной эскалации будет соблюдаться и дальше. И я доволен, что президент США Джо Байден и другие наши союзники разделяют это мнение. Тот курс, по которому мы сегодня идем, – это путь в неизведанное: впервые в нашей истории ядерная держава ведет империалистическую войну в Европе. Это не имеет прецедентов. Мы должны тщательно взвешивать последствия наших действий и все оговаривать с нашими союзниками. Речь идет о войне в непосредственной близости от нас – в самой Европе", – объяснил глава немецкого правительства.

Мюнхенская конференция по безопасности – главный западный форум по безопасности. Проводится ежегодно с 1962 года. Одной из главных тем этого года стала тема угроз мировой безопасности в свете агрессии России против Украины. Конференция продлится с 17-го по 19 февраля.