Шольц в Мюнхене: Баланс между оптимальной поддержкой Украины и стремлением избежать нежелательной эскалации будет соблюдаться и дальше

По словам Шольца, Германия оказывает Украине самую большую помощь среди европейских стран.
"Одна Германия обеспечила Украине помощь за год на сумму €12 млрд, мы приняли более 1 млн беженцев, дав им полный доступ к рынку труда, школам и университетам. Мы поставляем оружие и современные боеприпасы больше, чем любое другое государство в континентальной Европе. Это не только соответствует справедливым ожиданиям наших партнеров, мы тем самым берем на себя ответственность, которую должна нести страна такого размера и экономической мощи", – сказал Шольц.
Он отметил, что, несмотря на недовольство некоторых немцев, его правительство готово продолжать также помощь армии Украины оружием и боеприпасами.
"Не поставки вооружений затягивают войну. Наоборот, чем быстрее президент [России Владимир] Путин поймет, что не достигнет своих империалистических целей, тем больше шансов на скорое окончание войны и вывод российских войск", – уверен Шольц.
В то же время канцлер ФРГ подтвердил приверженность к позиции невмешательства НАТО в войну с Россией.
"Баланс между оптимальной поддержкой Украины. стремлением избежать нежелательной эскалации будет соблюдаться и дальше. И я доволен, что президент США Джо Байден и другие наши союзники разделяют это мнение. Тот курс, по которому мы сегодня идем, – это путь в неизведанное: впервые в нашей истории ядерная держава ведет империалистическую войну в Европе. Это не имеет прецедентов. Мы должны тщательно взвешивать последствия наших действий и все оговаривать с нашими союзниками. Речь идет о войне в непосредственной близости от нас – в самой Европе", – объяснил глава немецкого правительства.
Мюнхенская конференция по безопасности – главный западный форум по безопасности. Проводится ежегодно с 1962 года. Одной из главных тем этого года стала тема угроз мировой безопасности в свете агрессии России против Украины. Конференция продлится с 17-го по 19 февраля.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.
Шольц сначала отказывался давать Украине танки Leopard, но 25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить их Украине. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.