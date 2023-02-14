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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все танки, которые Канада обещала предоставить Украине, уже доставлены в Европу – глава минобороны

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Канадские военные уже обучают украинских управлять танками Leopard в Польше
Канадские военные уже обучают украинских управлять танками Leopard в Польше
Фото: Anita Anand / Facebook

Канада доставила в Европу все танки, которые обязалась передать Украине. Об этом министр обороны страны Анита Ананд сообщила в Facebook 14 февраля.

Она проинформировала, что около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады в Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2.

"Все танки, обещанные нами для Украины, уже прибыли в Европу. Мы будем продолжать оказывать Украине помощь, необходимую для победы", – добавила она. 

https://www.facebook.com/AnitaOakville/posts/pfbid04wZwdSEvTG8nS3xdhBM6QGrxMN57US3vnMUy32xPijN3ifwZ7pPuMBcGymTeuiuEl

Канада заявляла о намерении передать Украине четыре танка Leopard 2. Страна сообщила о начале их доставки 4 февраля, заявив, что самолет с первым Leopard 2 для Украины вылетел из Галифакса. О прибытии первого канадского танка в Польшу Ананд сообщила 6 февраля.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, над поставками танков Leopard 2 совместно работают восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. 

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Канада, танки, военные учения, война России против Украины, Анита Ананд, Leopard
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