Все танки, которые Канада обещала предоставить Украине, уже доставлены в Европу – глава минобороны

Она проинформировала, что около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады в Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2.
"Все танки, обещанные нами для Украины, уже прибыли в Европу. Мы будем продолжать оказывать Украине помощь, необходимую для победы", – добавила она.
Канада заявляла о намерении передать Украине четыре танка Leopard 2. Страна сообщила о начале их доставки 4 февраля, заявив, что самолет с первым Leopard 2 для Украины вылетел из Галифакса. О прибытии первого канадского танка в Польшу Ананд сообщила 6 февраля.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, над поставками танков Leopard 2 совместно работают восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.