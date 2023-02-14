Все танки, которые Канада обещала предоставить Украине, уже доставлены в Европу – глава минобороны

Она проинформировала, что около 25 военнослужащих вооруженных сил Канады в Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2.

"Все танки, обещанные нами для Украины, уже прибыли в Европу. Мы будем продолжать оказывать Украине помощь, необходимую для победы", – добавила она.

Канада заявляла о намерении передать Украине четыре танка Leopard 2. Страна сообщила о начале их доставки 4 февраля, заявив, что самолет с первым Leopard 2 для Украины вылетел из Галифакса. О прибытии первого канадского танка в Польшу Ананд сообщила 6 февраля.