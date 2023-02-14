Министр обороны Польши заявил, что танки Leopard будут в Украине уже в марте

По его словам, на встрече принят ряд решений о расширении "танковой коалиции" – группы стран, которые передают бронетехнику Украине для защиты от российской агрессии. Блащак отметил, что свое участие подтвердила Норвегия, которая поставит украинским военным 12 боевых танков.

"Коалиция оказалась живой. Ранее говорили, что Украина не получит ЗРК Patriot, но наше давление привело к тому, что это произошло. То же самое и с передачей танков", – сказал он.

Блащак подчеркнул, что Польша объединяет вокруг себя страны, которые будут поставлять танки Leopard 2A4, а Германия формирует коалицию, которая будет заниматься поставкой танков Leopard 2A6.

"Украинские солдаты проходят обучение в Польше по управлению этими танками. Они будут готовы в середине марта. Тогда останется только согласовать это с армейским руководством и отправка будет осуществлена", – пояснил он.

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по военной помощи Украине (формат "Рамштайн") 14 февраля заявил, что восемь стран совместно работают над предоставлением Украине немецких танков Leopard, еще три – над поставками советских танков Т-72.