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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Польши заявил, что танки Leopard будут в Украине уже в марте

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Блащак рассказал о расширении "танковой коалиции"
Блащак рассказал о расширении "танковой коалиции"
Фото: ЕРА

Западные танки Leopard из Польши и обученные украинские экипажи для них будут в Украине уже в марте 2023 года. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил 14 февраля на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает Interia wydarzenia.

По его словам, на встрече принят ряд решений о расширении "танковой коалиции" – группы стран, которые передают бронетехнику Украине для защиты от российской агрессии. Блащак отметил, что свое участие подтвердила Норвегия, которая поставит украинским военным 12 боевых танков.

"Коалиция оказалась живой. Ранее говорили, что Украина не получит ЗРК Patriot, но наше давление привело к тому, что это произошло. То же самое и с передачей танков", – сказал он.

Блащак подчеркнул, что Польша объединяет вокруг себя страны, которые будут поставлять танки Leopard 2A4, а Германия формирует коалицию, которая будет заниматься поставкой танков Leopard 2A6.

"Украинские солдаты проходят обучение в Польше по управлению этими танками. Они будут готовы в середине марта. Тогда останется только согласовать это с армейским руководством и отправка будет осуществлена", – пояснил он.

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по военной помощи Украине (формат "Рамштайн") 14 февраля заявил, что восемь стран совместно работают над предоставлением Украине немецких танков Leopard, еще три – над поставками советских танков Т-72. 

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, Польша, Норвегия, Брюссель, танки, военная техника, военная помощь, коалиция, бронетехника, война России против Украины, ЗРК Patriot, Мариуш Блащак, Leopard
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