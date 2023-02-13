В Польше президент и министр обороны посетили учения украинцев на танках Leopard. Фоторепортаж
Фото: Kancelaria Prezydenta / Twitter
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter
13 февраля на полигон в польское село Свентошув, где украинских военнослужащих обучают работать на немецких танках Leopard 2, нанесли визит президент Польши Анджей Дуда и вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак. Об этом проинформировал
сайт польского правительства. Они, в частности, встретились с инструкторами и украинцами
. "Наша задача – поддержать украинцев. Помимо поддержки украинцев, мы заботимся о развитии войска польского", – подчеркнул Блащак. Дуда заявил, что по просьбе украинской стороны Польша решила предложить Украине роту своих танков Leopard 2A4, "чтобы Украина могла противостоять российскому натиску современными танками западной постройки". Фото из Свентошува опубликовали также ЕРА
, минобороны
Польши и канцелярия
президента Польши.