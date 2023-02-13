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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские танкисты начали обучение в Германии по управлению Leopard 2

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Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере
Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере
Фото: EPA

Бундесвер (вооруженные силы Германии) 13 февраля приступил к обучению украинских военнослужащих работе с боевым танком Leopard 2. Об этом заявили в пресс-службе минобороны Германии, отмечает Tagesschau.

Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония. Оно должно закончиться к концу первого квартала, чтобы передача танков также могла быть синхронизирована.

В издании также напомнили, что уже стартовали программы обучения украинских военнослужащих в Германии на боевой машине пехоты Marder.

Министр обороны Германии Борис Писториус ожидает, что поставка боевых танков в Украину значительно укрепит оборону от российских войск.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, война, война России против Украины, военнослужащий, Борис Писториус, бундесвер, Leopard
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