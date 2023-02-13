Украинские танкисты начали обучение в Германии по управлению Leopard 2

Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере Фото: EPA

Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония. Оно должно закончиться к концу первого квартала, чтобы передача танков также могла быть синхронизирована.

В издании также напомнили, что уже стартовали программы обучения украинских военнослужащих в Германии на боевой машине пехоты Marder.

Министр обороны Германии Борис Писториус ожидает, что поставка боевых танков в Украину значительно укрепит оборону от российских войск.