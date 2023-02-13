Финляндия пока не приняла решения о предоставлении танков Leopard Украине – премьер-министр

Марин: Финляндия поставила в Украину много материалов, и мы готовы делать это и в будущем Фото: EPA

По ее словам, правительство и президент Финляндии неоднократно обсуждали поставку в Украину боевых танков Leopard, а также другой военной техники, но политика в отношении танков еще не выработана.

Марин не говорит, будет ли принято решение по Leopard в ближайшее время.

"Мы не сообщаем об этом общественности заранее, но когда решения приняты, мы сообщаем столько, сколько стоит рассказать. В разных странах были разные линии связи. Мы не перечисляем отдельные вопросы публично. Финляндия поставила в Украину много материалов, и мы готовы делать это и в будущем", – сказала премьер-министр.

В то же время политик отметила, что Финляндия граничит с РФ и "занимает несколько иное положение", что необходимо учитывать. Но, несмотря на это, страна хочет помогать Украине.

24 февраля президент Финляндии Саули Нийнисте заявлял, что его страна рассматривает возможное участие в создании танкового подразделения в Европе для его передачи Украине.