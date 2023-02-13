Финляндия пока не приняла решения о предоставлении танков Leopard Украине – премьер-министр

По ее словам, правительство и президент Финляндии неоднократно обсуждали поставку в Украину боевых танков Leopard, а также другой военной техники, но политика в отношении танков еще не выработана.
Марин не говорит, будет ли принято решение по Leopard в ближайшее время.
"Мы не сообщаем об этом общественности заранее, но когда решения приняты, мы сообщаем столько, сколько стоит рассказать. В разных странах были разные линии связи. Мы не перечисляем отдельные вопросы публично. Финляндия поставила в Украину много материалов, и мы готовы делать это и в будущем", – сказала премьер-министр.
В то же время политик отметила, что Финляндия граничит с РФ и "занимает несколько иное положение", что необходимо учитывать. Но, несмотря на это, страна хочет помогать Украине.
24 февраля президент Финляндии Саули Нийнисте заявлял, что его страна рассматривает возможное участие в создании танкового подразделения в Европе для его передачи Украине.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.