Президент Финляндии во время визита в Украину посетил Бучу и Бородянку

Об этом Нийнисте рассказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, видеозапись которой опубликовано в Facebook Офиса президента Украины.

"Нам показали следы жестокости захватчиков и страдания украинского народа. У нас также была возможность пообщаться с двумя участниками теробороны, бывшего ветеринара и бывшего студента. Теперь они – храбрые военные. Я был поражен отцом и сыном, которые теперь защищают украинскую землю, украинский народ – мужественно, смело, решительно. Они стали на защиту своей страны, – отметил президент Финляндии. – Мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь вам. Делали это и до сих пор, особенно после прошлогоднего масштабного нападения".

Фото: Бучанська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook

Нийнисте 19 января принял решение о выделении нового, 12-го, пакета военной помощи Украине на €400 млн на основании предложения правительства Финляндии.

По его словам, Финляндия оказала оборонной помощи Украине почти на €600 млн.

Кроме того, Финляндия передает генераторы и другую гуманитарную помощь, а также приютила около 50 тыс. украинцев, добавил Нийнисте.