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Президент Финляндии во время визита в Украину посетил Бучу и Бородянку

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Нийнисте 24 января впервые посетил Бучу, отметили в горсовете
Нийнисте 24 января впервые посетил Бучу, отметили в горсовете
Фото: Бучанська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook

Президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе визита в Украину 24 января посетил деоккупированные в апреле прошлого года Бучу и Бородянку Киевской области.

Об этом Нийнисте рассказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, видеозапись которой опубликовано в Facebook Офиса президента Украины.

"Нам показали следы жестокости захватчиков и страдания украинского народа. У нас также была возможность пообщаться с двумя участниками теробороны, бывшего ветеринара и бывшего студента. Теперь они – храбрые военные. Я был поражен отцом и сыном, которые теперь защищают украинскую землю, украинский народ – мужественно, смело, решительно. Они стали на защиту своей страны, – отметил президент Финляндии. – Мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь вам. Делали это и до сих пор, особенно после прошлогоднего масштабного нападения".

Фото: Бучанська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook
Фото: Бучанська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook

Нийнисте 19 января принял решение о выделении нового, 12-го, пакета военной помощи Украине на €400 млн на основании предложения правительства Финляндии.

По его словам, Финляндия оказала оборонной помощи Украине почти на €600 млн.

Кроме того, Финляндия передает генераторы и другую гуманитарную помощь, а также приютила около 50 тыс. украинцев, добавил Нийнисте.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/617424006777692/

Контекст:

Президент Финляндии 24 января впервые посетил Бучу, побывав в храме Андрея Первозванного, где ему рассказали о преступлениях, совершенных российскими военными во время оккупации, указывается в Facebook местного горсовета.

Нийнисте также побывал на месте массового захоронения, где были временно похоронены 116 убитых россиянами жителей Бучи.

Теги: Украина, оккупация, Финляндия, горсовет, Буча, преступление, Саули Нийнисте, война России против Украины, президент, визит, погибшие, Бородянка, генератор
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