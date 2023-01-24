Нийнисте: Финляндия и Швеция должны вместе двигаться к членству в НАТО

В вопросе о пути Финляндии и Швеции к членству в НАТО нужно "сохранять спокойствие", отметил Нийнисте Фото: president.gov.ua

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

Представители СМИ спросили Нийнисте, может ли Финляндия начать переговоры о вступление в НАТО без Швеции на фоне угрозы РФ.

"Что касается нашего пути к членству в НАТО, я все-таки присоединяюсь к своим ранним заявлениям и, в частности, к заявлениям моего министра иностранных дел о том, что нужно вместе двигаться. Поэтому нужно сохранять спокойствие, – ответил Нийнисте. – И, безусловно, нам нужно дождаться результатов выборов в Турции, а уже потом дальше двигаться".

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил 24 января, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по поводу вступления в НАТО необходим тайм-аут на несколько недель – "когда осядет пыль после нынешней ситуации". По его словам, пока "не следует делать никаких выводов".

Хаависто считает, что Анкара вряд ли примет решение об одобрении заявок от Финляндии и Швеции до выборов в Турции, которые должны состояться в середине мая.

Таким образом, следующее окно возможностей для утверждения членства, вероятно, будет между выборами и саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, сказал он.