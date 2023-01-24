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Финляндия заявила о необходимости паузы в переговорах с Турцией о членстве в НАТО

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По словам Хаависто, перерыв в переговорах продлится несколько недель
По словам Хаависто, перерыв в переговорах продлится несколько недель
Фото: EPA

В переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по поводу вступления в НАТО необходим тайм-аут на несколько недель. Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил 24 января в комментарии агентству Reuters.

"Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда осядет пыль после нынешней ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов", – отметил министр.

По его словам, перерыв в переговорах продлится несколько недель.

Хаависто считает, что Анкара вряд ли примет решение об одобрении заявок от Финляндии и Швеции до выборов в Турции, которые должны состояться в середине мая.

Таким образом, следующее окно возможностей для утверждения членства, вероятно, будет между выборами и саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, сказал он.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО.  Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, НАТО, протесты, Швеция, Финляндия, переговоры, Стокгольм, Анкара, членство, Пекка Хаависто
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