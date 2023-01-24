Финляндия заявила о необходимости паузы в переговорах с Турцией о членстве в НАТО

"Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда осядет пыль после нынешней ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов", – отметил министр.

По его словам, перерыв в переговорах продлится несколько недель.

Хаависто считает, что Анкара вряд ли примет решение об одобрении заявок от Финляндии и Швеции до выборов в Турции, которые должны состояться в середине мая.

Таким образом, следующее окно возможностей для утверждения членства, вероятно, будет между выборами и саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, сказал он.