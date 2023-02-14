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Норвегия передаст Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2 – глава минобороны

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25 января Грам сообщил, что у Норвегии есть немецкие танки Leopard 2А4
25 января Грам сообщил, что у Норвегии есть немецкие танки Leopard 2А4
Фото: regjeringen.no

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2 и до четырех танков особого назначения.

Об этом 14 февраля сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его цитирует сайт правительства Норвегии.

"Война в Украине приближается к критической фазе, и они [ВСУ] зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также внесем свой вклад в обучение и подготовку украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками. Эта помощь является важным и крайне необходимым вкладом", – отметил Грам.

Норвегия объявила в конце января, что внесет свой вклад в международную передачу танков Украине.

Отмечается, что тип танков спецназначения будет рассматриваться исходя из потребностей Украины.

Кроме того, Норвегия передаст Украине боеприпасы и запчасти, а также сделает вклад в размере 250 млн крон (около $25 млн по курсу Центробанка Норвегии) в Фонд ЕС – Украина и Европейский фонд мира. Эти средства будут направлены на боеприпасы и запчасти для танков Leopard 2, рассказал Грам.

"Норвежская военная поддержка Украины состоит из пожертвований военной техники из собственных запасов, грантов на международное сотрудничество, пожертвований оборудования непосредственно от промышленности и обучения украинских военных. На данном этапе мы считаем абсолютно правильным оказывать помощь Украине из собственных запасов. Для безопасности Норвегии и Европы важно, чтобы российская агрессия против Украины не имела успеха", – подчеркнул глава норвежского минобороны.

25 января Грам сообщил, что у Норвегии есть немецкие танки Leopard 2А4.

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе 2022 года она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

В декабре Норвегия выделила $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.

6 февраля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил, что Норвегия предлагает Украине около 75 млрд крон ($7,3 млрд), которые будут выделяться частями в течение пяти лет.

Теги: Украина, Норвегия, танки, агрессия, военная помощь, боеприпасы, российская агрессия, война России против Украины, Leopard, Бьорн Арильд Грам
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