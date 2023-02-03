Норвегия поделится нефтяными доходами с Украиной и увеличит военную помощь – премьер

Фонд благосостояния Норвегии вырос из-за того, что норвежская нефть заменила на рынке российскую Фото: ЕРА

Стере не уточнил, о какой сумме идет речь, но отметил, что это будет многолетняя программа финансирования. При этом премьер-министр уточнил, что программа помощи Украине никак не отразится на экономике Норвегии.

Агентство отмечает, что Фонд благосостояния Норвегии является одним из крупнейших в мире инвесторов с капиталом $1,3 трлн. В результате эмбарго на российские углеводороды цены на экспортируемые из страны нефть и газ значительно выросли, соответственно, увеличились и поступления в фонд.

7 февраля правительство Норвегии планирует представить в парламенте детальный план долгосрочной поддержки Украины на миллиарды долларов. По данным издания Vårt Land, речь о выделении финансовой помощи Украине в течение пяти лет. В 2023 году половина денег пойдет на военную поддержку, вторая половина – на реконструкцию и гуманитарную помощь.