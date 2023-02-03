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Норвегия поделится нефтяными доходами с Украиной и увеличит военную помощь – премьер

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Фонд благосостояния Норвегии вырос из-за того, что норвежская нефть заменила на рынке российскую
Фонд благосостояния Норвегии вырос из-за того, что норвежская нефть заменила на рынке российскую
Фото: ЕРА

Норвегия направит часть средств из Фонда благосостояния, который наполняется от нефтяных доходов, на финансирование военной и гуманитарной помощи Украине. Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил во время выступления в парламенте 2 февраля, пишет Reuters.

Стере не уточнил, о какой сумме идет речь, но отметил, что это будет многолетняя программа финансирования. При этом премьер-министр уточнил, что программа помощи Украине никак не отразится на экономике Норвегии.

Агентство отмечает, что Фонд благосостояния Норвегии является одним из крупнейших в мире инвесторов с капиталом $1,3 трлн. В результате эмбарго на российские углеводороды цены на экспортируемые из страны нефть и газ значительно выросли, соответственно, увеличились и поступления в фонд.

7 февраля правительство Норвегии планирует представить в парламенте детальный план долгосрочной поддержки Украины на миллиарды долларов. По данным издания Vårt Land, речь о выделении финансовой помощи Украине в течение пяти лет. В 2023 году половина денег пойдет на военную поддержку, вторая половина – на реконструкцию и гуманитарную помощь.

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

10 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.

Норвегия передаст танки Украине, заявил 25 января министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. Он не уточнил, какое количество танков будет поставлено Киеву, но подчеркнул, что у Норвегии есть немецкие танки Leopard 2А4.

Теги: газ, Норвегия, нефть, военная помощь, гуманитарная помощь, война России против Украины
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