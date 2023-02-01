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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия планирует принять пятилетнюю программу финансовой поддержки Украины – СМИ

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявит о программе помощи Украине, пишут СМИ
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявит о программе помощи Украине, пишут СМИ
Фото: EPA

Правительство Норвегии планирует 7 февраля представить в парламенте детальный план долгосрочной поддержки Украины на миллиарды долларов. Об этом пишет издание Vårt Land со ссылкой на свои источники 31 января.

Правительство Норвегии предлагает взять на себя обязательство о выделении финансовой помощи Украине в течение пяти лет в рамках отдельной программы, пишет издание.

В 2023 году половина денег пойдет на военную поддержку, вторая половина – на реконструкцию и гуманитарную помощь.

Также предлагается грант для устранения последствий войны на глобальном юге в 2023 году. Он, в частности, направлен на преодоление цен на продукты питания и энергоносители.

Предполагается, что по отдельной программе, рассчитанной на пять лет, Украине будут выделены значительные средства "в размере миллиардов норвежских крон". В 2023 году сумма будет распределена поровну на военную и гражданскую поддержку, включая восстановление.

В Осло пока не знают, какой должна быть сумма помощи, но понимают, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.

Ожидается, что одобрение программы позволит Норвегии достичь установленных правительством целей расходов 1% ВВП на помощь в 2023 году, пишет Vårt Land.

Ожидается, что уже в четверг, 2 февраля, за неделю до официального объявления, премьер страны Йонас Гар Стере может упомянуть о программе во время парламентской дискуссии о "войне в Украине и ее последствиях".

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

10 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.

Норвегия передаст танки Украине, заявил 25 января министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. Он не уточнил, какое количество танков будет поставлено Киеву, но подчеркнул, что у Норвегии есть немецкие танки Leopard 2А4.

Теги: Украина, Норвегия, помощь, финансовая помощь, война России против Украины, восстановление
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