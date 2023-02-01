Норвегия планирует принять пятилетнюю программу финансовой поддержки Украины – СМИ

Правительство Норвегии предлагает взять на себя обязательство о выделении финансовой помощи Украине в течение пяти лет в рамках отдельной программы, пишет издание.

В 2023 году половина денег пойдет на военную поддержку, вторая половина – на реконструкцию и гуманитарную помощь.

Также предлагается грант для устранения последствий войны на глобальном юге в 2023 году. Он, в частности, направлен на преодоление цен на продукты питания и энергоносители.

Предполагается, что по отдельной программе, рассчитанной на пять лет, Украине будут выделены значительные средства "в размере миллиардов норвежских крон". В 2023 году сумма будет распределена поровну на военную и гражданскую поддержку, включая восстановление.

В Осло пока не знают, какой должна быть сумма помощи, но понимают, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.

Ожидается, что одобрение программы позволит Норвегии достичь установленных правительством целей расходов 1% ВВП на помощь в 2023 году, пишет Vårt Land.

Ожидается, что уже в четверг, 2 февраля, за неделю до официального объявления, премьер страны Йонас Гар Стере может упомянуть о программе во время парламентской дискуссии о "войне в Украине и ее последствиях".