Норвегия объявила о пакете помощи Украине: $7 млрд в течение пяти лет

Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные нужды. В последующие годы пропорции могут измениться. При этом обещанные средства не обязательно будут непосредственно получены украинской властью, отметил премьер агентству.

Стере подчеркнул, что это крупнейшая программа помощи со стороны Норвегии. По его словам, гуманитарная помощь будет передаваться через организации, которые имеют большой опыт доставки такой помощи. В свою очередь, военная помощь будет координироваться с США и другими странами Европы.

Норвегия также должна выделить в этом году дополнительные 5 млрд крон на помощь бедным странам, пострадавшим от стремительного роста мировых цен на продовольствие после войны на Украине, сказал Стере.

Норвегия уже анонсировала пакет помощи для Украины на несколько лет, но не сообщала, каков будет ее размер.