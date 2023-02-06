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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия объявила о пакете помощи Украине: $7 млрд в течение пяти лет

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Йонас Гар Стере рассказал, как будет выделяться помощь Украине
Йонас Гар Стере рассказал, как будет выделяться помощь Украине
Фото: EPA

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил, что его страна предлагает Украине около 75 млрд крон ($7,3 млрд), которые будут выделяться частями в течение пяти лет. Об этом сообщает Reuters 6 февраля.

Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные нужды. В последующие годы пропорции могут измениться. При этом обещанные средства не обязательно будут непосредственно получены украинской властью, отметил премьер агентству.

Стере подчеркнул, что это крупнейшая программа помощи со стороны Норвегии. По его словам, гуманитарная помощь будет передаваться через организации, которые имеют большой опыт доставки такой помощи. В свою очередь, военная помощь будет координироваться с США и другими странами Европы.

Норвегия также должна выделить в этом году дополнительные 5 млрд крон на помощь бедным странам, пострадавшим от стремительного роста мировых цен на продовольствие после войны на Украине, сказал Стере.

Норвегия уже анонсировала пакет помощи для Украины на несколько лет, но не сообщала, каков будет ее размер.

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

10 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.

Норвегия передаст танки Украине, заявил 25 января министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. Он не уточнил, какое количество танков будет поставлено Киеву, но подчеркнул, что у Норвегии есть немецкие танки Leopard 2А4.

Теги: Норвегия, военная помощь, гуманитарная помощь, война России против Украины, восстановление, Йонас Гар Стере
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