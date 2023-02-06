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Боррель о январе 2022 года: Шмыгаль сказал мне: "Грядет вторжение, и мы знаем, что вы не пойдете воевать на нашей стороне"

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Глава евродипломатии рассказал, что не был уверен, что Европа поддержит Украину в войне против России
Глава евродипломатии рассказал, что не был уверен, что Европа поддержит Украину в войне против России
Фото: ЕРА

Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена совершить военные преступления, поэтому единственный способ закончить войну – дать Украине средства для изгнания агрессора. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в опубликованной 6 февраля колонке в немецком издании Нandelsblatt.

Он заявил, что не согласен с мнением, что большее количество оружия для Украины продлит войну и приведет к дальнейшей эскалации и что единственным решением являются дипломатические переговоры.

"В то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению войны путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена совершить военные преступления. Все, кто пытался вести переговоры с Путиным, ушли с пустыми руками. Пока это не изменится, мы должны сделать вывод", – пишет глава европейской дипломатии,

По его мнению, актуальная задача для Евросоюза сегодня в том, чтобы сделать все возможное для поддержки Украины – вооружением и обучением военных, кроме того, Борелль подчеркнул важность прямой финансовой поддержки правительства Украины и санкционного давления на РФ.

"Мы должны дать Украине средства, чтобы найти свое место в ЕС. Мы работаем над 10-м пакетом санкций после того, как сократили нашу зависимость от российского импорта энергоносителей в течение нескольких месяцев. И сегодня ясно: санкции сказываются... Война дорого обходится Кремлю, и чем дольше она длится, тем больше будут эти затраты", – говорится в статье.

Боррель также упоминает, что в январе 2022 года, накануне полномасштабной российской агрессии, он побывал на Донбассе и на линии фронта. Эта поездка произвела на него "глубокое впечатление".

"На обратном пути через Киев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал мне: "Грядет вторжение, и мы знаем, что вы не пойдете воевать на нашей стороне". Но он поспешил спросить: "Вы дадите нам оружие, необходимое для самообороны?" Честно говоря, я не знал, что ответить, потому что не знал, насколько сильной будет решимость Европы. Сегодня ответ для меня прост, и никто не сомневается, что Европа оказалась на высоте", – написал Боррель.

Контекст:

5 февраля в интервью испанскому изданию El Pais Боррель заявил, что страны Европейского союза никогда не рассматривали вопрос введения на территорию Украины своих войск. По его словам, это и не планируется, потому что ЕС не является стороной конфликта. 

Теги: Россия, Донбасс, военная техника, военная помощь, финансовая помощь, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль
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