Боррель о январе 2022 года: Шмыгаль сказал мне: "Грядет вторжение, и мы знаем, что вы не пойдете воевать на нашей стороне"

Глава евродипломатии рассказал, что не был уверен, что Европа поддержит Украину в войне против России Фото: ЕРА

Он заявил, что не согласен с мнением, что большее количество оружия для Украины продлит войну и приведет к дальнейшей эскалации и что единственным решением являются дипломатические переговоры.

"В то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению войны путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена совершить военные преступления. Все, кто пытался вести переговоры с Путиным, ушли с пустыми руками. Пока это не изменится, мы должны сделать вывод", – пишет глава европейской дипломатии,

По его мнению, актуальная задача для Евросоюза сегодня в том, чтобы сделать все возможное для поддержки Украины – вооружением и обучением военных, кроме того, Борелль подчеркнул важность прямой финансовой поддержки правительства Украины и санкционного давления на РФ.

"Мы должны дать Украине средства, чтобы найти свое место в ЕС. Мы работаем над 10-м пакетом санкций после того, как сократили нашу зависимость от российского импорта энергоносителей в течение нескольких месяцев. И сегодня ясно: санкции сказываются... Война дорого обходится Кремлю, и чем дольше она длится, тем больше будут эти затраты", – говорится в статье.

Боррель также упоминает, что в январе 2022 года, накануне полномасштабной российской агрессии, он побывал на Донбассе и на линии фронта. Эта поездка произвела на него "глубокое впечатление".

"На обратном пути через Киев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал мне: "Грядет вторжение, и мы знаем, что вы не пойдете воевать на нашей стороне". Но он поспешил спросить: "Вы дадите нам оружие, необходимое для самообороны?" Честно говоря, я не знал, что ответить, потому что не знал, насколько сильной будет решимость Европы. Сегодня ответ для меня прост, и никто не сомневается, что Европа оказалась на высоте", – написал Боррель.