Боррель: В повестке дня ЕС никогда не было отправки войск в Украину

По его словам, это и не планируется, потому что ЕС не является стороной конфликта.
"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска, но это точно не стоит на повестке и никогда не стояло", – сказал Боррель.
Глава Европейской дипломатии подчеркнул, что помощь союзников Украине в борьбе с российской агрессией не имеет "срока годности" и будет продолжаться, пока Украина не защитит свой суверенитет от диктатуры президента РФ Владимира Путина. Он отметил важность не только поставки оружия, в частности танков, но и обучения Вооруженных сил Украины на территории западных стран.
"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", – говорится в интервью.
В колонке для немецкой Нandelsblatt, опубликованной 6 февраля, глава европейской дипломатии написал, что для доставки танков и другого нового оружия понадобится значительное время, но результат такого решения ЕС "не ограничивается полем боя".
"Мы также послали России еще один сильный сигнал о том, что Путин снова ошибся, усомнившись в нашей решимости", – считает Боррель.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
До этого, осенью 2022 года, главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению 15 тыс. украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.