Боррель: В повестке дня ЕС никогда не было отправки войск в Украину

По его словам, это и не планируется, потому что ЕС не является стороной конфликта.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска, но это точно не стоит на повестке и никогда не стояло", – сказал Боррель.

Глава Европейской дипломатии подчеркнул, что помощь союзников Украине в борьбе с российской агрессией не имеет "срока годности" и будет продолжаться, пока Украина не защитит свой суверенитет от диктатуры президента РФ Владимира Путина. Он отметил важность не только поставки оружия, в частности танков, но и обучения Вооруженных сил Украины на территории западных стран.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", – говорится в интервью.

В колонке для немецкой Нandelsblatt, опубликованной 6 февраля, глава европейской дипломатии написал, что для доставки танков и другого нового оружия понадобится значительное время, но результат такого решения ЕС "не ограничивается полем боя".

"Мы также послали России еще один сильный сигнал о том, что Путин снова ошибся, усомнившись в нашей решимости", – считает Боррель.