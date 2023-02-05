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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запад не может позволить победить Путину – глава МИД Великобритании

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Клеверли высказался за интенсивную поддержку Украины
Клеверли высказался за интенсивную поддержку Украины
Фото: EPA

Самым быстрым путем установления мира будет предоставить украинцам все, что необходимо для победы над Россией. Об этом написал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в статье для Times of Malta, опубликованной 5 февраля, перед его визитом на Мальту.

"Неспровоцированное и жестокое вторжение России в Украину год назад представляет собой самую большую угрозу безопасности Европы с 1945 года. Пусть не будет никаких сомнений", – написал Клеверли.

Он отметил, что амбиции президента РФ Владимира Путина не заканчиваются на завоевании Украины. По мнению Клеверли, Путин хочет перевернуть мировую политику и положить конец международному порядку, вернув весь мир в эпоху насилия и завоеваний.

"Но мы не можем и не позволим победить Путину. Мальта и Великобритания никогда не примут его вторжение в Украину. Ни его насильственных аннексий. Его жестокие действия являются явным нарушением Устава ООН", – отметил глава британского МИД.

Клеверли отметил, что весь мир платит непомерную цену за развязанную Путиным войну – растут цены на продукты, энергоносители, в бедных странах есть угроза голода.

"Как и все авторитарные правители, Путин реагирует только на силу своих противников. В декабре прошлого года он отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. И именно поэтому я рад, что Германия и США присоединяются к Великобритании в отправке танков украинцам. Предоставить украинцам инструменты, необходимые им для завершения работы, – это самый быстрый – и даже единственный – путь к миру", – заявил министр.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2Leopard 2 и AbramsНа первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Теги: Владимир Путин, Великобритания, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Джеймс Клеверли
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