Запад не может позволить победить Путину – глава МИД Великобритании

"Неспровоцированное и жестокое вторжение России в Украину год назад представляет собой самую большую угрозу безопасности Европы с 1945 года. Пусть не будет никаких сомнений", – написал Клеверли.

Он отметил, что амбиции президента РФ Владимира Путина не заканчиваются на завоевании Украины. По мнению Клеверли, Путин хочет перевернуть мировую политику и положить конец международному порядку, вернув весь мир в эпоху насилия и завоеваний.

"Но мы не можем и не позволим победить Путину. Мальта и Великобритания никогда не примут его вторжение в Украину. Ни его насильственных аннексий. Его жестокие действия являются явным нарушением Устава ООН", – отметил глава британского МИД.

Клеверли отметил, что весь мир платит непомерную цену за развязанную Путиным войну – растут цены на продукты, энергоносители, в бедных странах есть угроза голода.

"Как и все авторитарные правители, Путин реагирует только на силу своих противников. В декабре прошлого года он отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. И именно поэтому я рад, что Германия и США присоединяются к Великобритании в отправке танков украинцам. Предоставить украинцам инструменты, необходимые им для завершения работы, – это самый быстрый – и даже единственный – путь к миру", – заявил министр.