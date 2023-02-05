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Американская корпорация готова привлечь для восстановления Украины $1 млрд – Шмыгаль

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$250 млн будет привлечено уже в 2023 году, отметил Шмыгаль
$250 млн будет привлечено уже в 2023 году, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Международные партнеры Украины выразили готовность помочь с финансированием восстановления страны, пострадавшей от российской агрессии. Об этом 5 февраля сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) готова привлечь до $1 млрд финансирования для поддержки и восстановления экономики Украины. $250 млн будет привлечено уже в этом году для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса", – написал он.

Премьер напомнил, что Япония выделила $170 млн на восстановление Украины.

"Средства будут направлены, в частности, на восстановление критической инфраструктуры", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0CvwaDJGMcU71xATwmuR4JmvLvuFUpm9kGiwpmrky5TF7efhm2gdsBzFmp32xxwfcl

Контекст:

В результате полномасштабной войны, которую начала Россия в феврале 2022 года, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, говорил Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер. 

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, война, экономика, война России против Украины, финансы, финансирование, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, компенсация, восстановление
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