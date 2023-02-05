Американская корпорация готова привлечь для восстановления Украины $1 млрд – Шмыгаль

"Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) готова привлечь до $1 млрд финансирования для поддержки и восстановления экономики Украины. $250 млн будет привлечено уже в этом году для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса", – написал он.
Премьер напомнил, что Япония выделила $170 млн на восстановление Украины.
"Средства будут направлены, в частности, на восстановление критической инфраструктуры", – объяснил Шмыгаль.
В результате полномасштабной войны, которую начала Россия в феврале 2022 года, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, говорил Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.