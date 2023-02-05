Американская корпорация готова привлечь для восстановления Украины $1 млрд – Шмыгаль

$250 млн будет привлечено уже в 2023 году, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) готова привлечь до $1 млрд финансирования для поддержки и восстановления экономики Украины. $250 млн будет привлечено уже в этом году для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса", – написал он.

Премьер напомнил, что Япония выделила $170 млн на восстановление Украины.

"Средства будут направлены, в частности, на восстановление критической инфраструктуры", – объяснил Шмыгаль.