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Япония выделила еще $170 млн на восстановление Украины

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В начале января правительство Японии объявило о выделении $95 млн на восстановление Украины, отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры
В начале января правительство Японии объявило о выделении $95 млн на восстановление Украины, отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Правительство Японии выделило $170 млн на восстановление Украины.

Об этом 1 февраля сообщил пресс-центр Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что средства "будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности восстановление критической инфраструктуры".

"Безоговорочным приоритетом на этом этапе… является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах, – отметил глава ведомства Александр Кубраков. – Рассчитываем, что после победы [в войне против РФ] мы сможем быстро перейти к реализации долгосрочных инвестиционных проектов".

Как рассказали в министерстве, помощь от Японии будет включать товары и услуги, необходимые для восстановления.

В начале января правительство Японии объявило о выделении $95 млн на восстановление Украины, напомнили в ведомстве.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

Украина в 2022 году получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Теги: Украина, Япония, правительство, помощь, финансы, инфраструктура, Александр Кубраков, восстановление
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