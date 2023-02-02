Япония выделила еще $170 млн на восстановление Украины

В начале января правительство Японии объявило о выделении $95 млн на восстановление Украины, отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: depositphotos.com

Об этом 1 февраля сообщил пресс-центр Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что средства "будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности восстановление критической инфраструктуры".

"Безоговорочным приоритетом на этом этапе… является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах, – отметил глава ведомства Александр Кубраков. – Рассчитываем, что после победы [в войне против РФ] мы сможем быстро перейти к реализации долгосрочных инвестиционных проектов".

Как рассказали в министерстве, помощь от Японии будет включать товары и услуги, необходимые для восстановления.

В начале января правительство Японии объявило о выделении $95 млн на восстановление Украины, напомнили в ведомстве.