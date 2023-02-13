Зеленский поблагодарил премьера Норвегии за пакет помощи, который укрепит Украину "на земле, в небе и на море"

В феврале Стере объявил о пакете помощи Украине на $7,3 млрд Фото: ЕРА

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Стере. Поблагодарил за новый оборонный пакет, который укрепит нас на земле, в небе и на море. Благодарен и за весомый пятилетний пакет помощи, который готовится к утверждению в Норвегии", – написал он.

Президент Украины отметил, что он с премьером Норвегии обсудил дальнейшее сотрудничество.

"Вместе – к победе", – заявил Зеленский.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром * @jonasgahrstore. Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в * . Обговорили подальшу співпрацю. Разом – до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2023

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