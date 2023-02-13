Зеленский поблагодарил премьера Норвегии за пакет помощи, который укрепит Украину "на земле, в небе и на море"

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Стере. Поблагодарил за новый оборонный пакет, который укрепит нас на земле, в небе и на море. Благодарен и за весомый пятилетний пакет помощи, который готовится к утверждению в Норвегии", – написал он.
Президент Украины отметил, что он с премьером Норвегии обсудил дальнейшее сотрудничество.
"Вместе – к победе", – заявил Зеленский.
Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром * @jonasgahrstore. Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в * . Обговорили подальшу співпрацю. Разом – до перемоги!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе 2022 года она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.
В декабре Норвегия выделила $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.
Норвегия передаст танки Украине, заявил 25 января 2023 года министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. Он не уточнил, какое количество танков будет поставлено Киеву, но подчеркнул, что у Норвегии есть немецкие танки Leopard 2А4.
6 февраля Стере объявил, что Норвегия предлагает Украине около 75 млрд крон ($7,3 млрд), которые будут выделяться частями в течение пяти лет.