Зеленский: Санкции против атомной отрасли РФ должны стать частью глобальных санкций против России за войну

"Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО о санкциях против 200 человек, работающих на российскую атомку. Мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну", – сказал он.
По словам президента, это непросто и есть определенное сопротивление.
"Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми. Казались. Сейчас они уже действуют. Например, по нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, вовлеченные в войну, обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет! Тем более, это справедливо по отношению к тем, кто принимал участие в захвате и незаконных действиях на нашей Запорожской атомной станции. Российский радиационный шантаж мира должен быть наказан", – заявил Зеленский.
В том числе и об этом мы будем говорить на разных дипломатических уровнях на следующей неделе.
12 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций на 50 лет против 200 физлиц. Среди них 199 россиян и один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук, который также исполнял обязанности главного инженера ЗАЭС. 30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении Черничука новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. Он надеется достичь соответствующих договоренностей с Россией и Украиной.