ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Санкции против атомной отрасли РФ должны стать частью глобальных санкций против России за войну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Было время, когда ограничения против России казались непростыми. Сейчас они уже действуют
Зеленский: Было время, когда  ограничения против России казались непростыми. Сейчас они уже действуют
Фото: EPA

Введенные Украиной санкции против российской атомной отрасли должны стать частью глобальных санкций, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время видеообращения 12 февраля, опубликованного его пресс-службой.

"Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО о санкциях против 200 человек, работающих на российскую атомку. Мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну", – сказал он.

По словам президента, это непросто и есть определенное сопротивление.

"Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми. Казались. Сейчас они уже действуют. Например, по нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, вовлеченные в войну, обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет! Тем более, это справедливо по отношению к тем, кто принимал участие в захвате и незаконных действиях на нашей Запорожской атомной станции. Российский радиационный шантаж мира должен быть наказан", – заявил Зеленский.

В том числе и об этом мы будем говорить на разных дипломатических уровнях на следующей неделе.

12 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций на 50 лет против 200 физлиц. Среди них 199 россиян и один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук, который также исполнял обязанности главного инженера ЗАЭС. 30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении Черничука новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. Он надеется достичь соответствующих договоренностей с Россией и Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой
Галина ГРИШИНА
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (76022)
2
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (59292)
3
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (37701)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (34824)
5
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (34616)
6
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". В команде Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны (30771)
7
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (30208)
8
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (27418)
 
 
 
 