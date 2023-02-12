Зеленский: Санкции против атомной отрасли РФ должны стать частью глобальных санкций против России за войну

Зеленский: Было время, когда ограничения против России казались непростыми. Сейчас они уже действуют Фото: EPA

"Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО о санкциях против 200 человек, работающих на российскую атомку. Мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну", – сказал он.

По словам президента, это непросто и есть определенное сопротивление.

"Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми. Казались. Сейчас они уже действуют. Например, по нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, вовлеченные в войну, обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет! Тем более, это справедливо по отношению к тем, кто принимал участие в захвате и незаконных действиях на нашей Запорожской атомной станции. Российский радиационный шантаж мира должен быть наказан", – заявил Зеленский.

В том числе и об этом мы будем говорить на разных дипломатических уровнях на следующей неделе.

12 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций на 50 лет против 200 физлиц. Среди них 199 россиян и один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук, который также исполнял обязанности главного инженера ЗАЭС. 30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении Черничука новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС.