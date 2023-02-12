Зеленский утвердил санкции на 50 лет против 200 физлиц, связанных с РФ, среди них – гражданин Украины

Документ опубликован на сайте президента Украины.

"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря СНБО Украины [Алексея Данилова]", – сказано в тексте указа.

Отмечается, что перечень подсанкционных физлиц был предложен Службой безопасности Украины.

В списке (.doc), обнародованном на сайте президента, 200 физлиц. Среди них 199 россиян и один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Черничук, который также исполнял обязанности главного инженера ЗАЭС.

30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении Черничука новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС.

Ограничения против физлиц вводятся на срок 50 лет.