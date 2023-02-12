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Зеленский утвердил санкции на 50 лет против 200 физлиц, связанных с РФ, среди них – гражданин Украины

Перечень подсанкционных физлиц Зеленскому предложила СБУ, отмечается в тексте указа
Перечень подсанкционных физлиц Зеленскому предложила СБУ, отмечается в тексте указа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №75/2023 о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 12 февраля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Документ опубликован на сайте президента Украины.

"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря СНБО Украины [Алексея Данилова]", – сказано в тексте указа.

Отмечается, что перечень подсанкционных физлиц был предложен Службой безопасности Украины.

В списке (.doc), обнародованном на сайте президента, 200 физлиц. Среди них 199 россиян и один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Черничук, который также исполнял обязанности главного инженера ЗАЭС.

30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении Черничука новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС.

Ограничения против физлиц вводятся на срок 50 лет.

Контекст:

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Так, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, указ, Владимир Зеленский, президент, ограничения, деятельность, россияне, ЗАЭС
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