Зеленский утвердил санкции на 50 лет против 200 физлиц, связанных с РФ, среди них – гражданин Украины

Документ опубликован на сайте президента Украины.
"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря СНБО Украины [Алексея Данилова]", – сказано в тексте указа.
Отмечается, что перечень подсанкционных физлиц был предложен Службой безопасности Украины.
В списке (.doc), обнародованном на сайте президента, 200 физлиц. Среди них 199 россиян и один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Черничук, который также исполнял обязанности главного инженера ЗАЭС.
30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении Черничука новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС.
Ограничения против физлиц вводятся на срок 50 лет.
Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Так, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ, 198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ.